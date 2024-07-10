'Бери их тепленькими': Арестович дал совет Путину, как завоевать украинцев

Арестович начал рассказывать, что Москве необходимо признать украинцев "отдельным народом с древней уникальной культурой" и назвать Киев "святым центром".

https://glavred.info/ukraine/beri-ih-teplenkimi-arestovich-dal-sovet-putinu-kak-zavoevat-ukraincev-10579724.html Ссылка скопирована

Арестович дал совет Путину, как завоевать украинцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Президент страны-агрессора России Владимир Путин может победить в конфликте в Украине "в три хода", но ему не хватает геополитической гибкости. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с Юлией Латыниной.

Он цинично заявил, что это делается элементарно.

"Нужно просто сказать следующее: дорогие бриты украинцы, безусловно вы не мы и вы полностью уникальный народ с древней, уникальной культурой. Более того, вы наше начало, вы наши младшие братья, поэтому Киев для нас всегда будет сакральным и святым центром. В знак этого я снова открываю кафедру украинской культуры, 300 украинских школ и 80 украинских библиотек", - рассказывает Арестович. видео дня

Свой рассказ он продолжает тем, что Путину необходимо сказать, что каждому украинскому офицеру, который переходит на сторону РФ будет повышено знание на одну степень и он сразу станет уважаемым членом ВС РФ.

По его словам, при этом Москве следует пообещать, что бывшие военнослужащие "могут стать президентом России", как и новые граждане России, которых они ждут с нетерпением.

"Тогда смешная украинская узконациональная пропаганда не выдержит тупоты людей, которые быстренько ментально перебегут на ту сторону. Российские идеологи не понимают, кто такие украинцы и как с ними обращаться. Это их главная ошибка. Только поэтому они не выиграли войну. Потому что украинцы это народ, который помешан на символических вещах. Им нужно показать символическое уважение к языку, к культуре. Если его продемонстрировать, бери их тепленькими", - рассказывает Арестович.

Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплисцкаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) - украинский блогер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки участников АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

Алексей Арестович - что известно

Напомним, скандальный блогер Алексей Арестович сбежал за границу после увольнения из Офиса президента.

Он продолжает "топить" российскую повестку дня, распространяя кремлевскую пропаганду и ложь об украинцах. В одном из интервью он еще раз попытался отбелить Путина, убаюкивая свою аудиторию тем, что российский диктатор якобы больше не хочет воевать и не собирается "поглощать" Украину.

Кроме того, Арестович заявил, что Запад не готов к войне с Россией, тогда как в Украине война будет продолжаться "до последнего украинца". Он добавил, что Украина стоит перед угрозой так называемого "парагвайского сценария".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред