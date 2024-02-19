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Арестович "примазался" к мему про "батальон Монако", объясняя свой зарубежный вояж

Яна Ставская
19 февраля 2024, 22:50
Блогер объяснил все своими новыми "встречами".
Алексей Арестович
Алексей Арестович прогуливался возле казино в Монако / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Скандальный блогер Алексей Арестович, сбежавший за границу после увольнения из Офиса президента, решил объяснить своего вояжа в Монако, видео которого опубликовали в сети неделю назад.

В разговоре с другим пророссийским пропагандистом Виктора Медведчука он сказал, что у него там якобы была встреча. Сперва блогер стал оправдываться, мол, не сильно "мечтал" побывать в Монако, затем что-то пошло не так - и он признался, что желал посетить все "карликовые государства", чтобы поставить "галочку".

"Встреча у меня была в Монако, надо было встретиться на двое суток. Встретился с людьми… Я же постоянно мотаюсь, мне назначают встречи самые разные люди. Если вы думаете, что я всю жизнь мечтал побывать в Монако, то вы очень сильно ошибаетесь. У меня, правда, было желание посетить все карликовые государство, а Монако было "одним из"… Потому, когда мне предлагали на выбор, я согласился на Монако, потому что просто хотел "галочку" поставить", - сказал Арестович.

видео дня

Блогер стал уверять, что якобы знал о съемке, и зачем-то упомянул о батальонах "Монако" (мем происходит от одноименного расследования "Батальон "Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье. - Главред).

"Я знал, что меня снимут, потому что там невозможно пройти незамеченным… Там пол-самолета - русскоязычные, каждый второй на улицах - русскоязычный. Три российских батальона "Монако" и один украинский батальон "Монако". Ощущение было, что я по Киеву хожу", - оправдывался экс-советник ОП.

Арестовича заметили в Монако

Алексея Арестовича заметили в Монако. 13 февраля в сеть слили видео, как экс-советник ОП в компании с другим мужчиной прогуливался в районе Монте Карло возле казино.

Когда Арестович увидел, что его снимают на камеру, то заявил, что "съемка без разрешения запрещена".

Известно, что блогер покинул территорию Украины и сейчас вместе с семьей проживает в Нью-Йорке.

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Монако война в Украине Алексей Арестович война России и Украины
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