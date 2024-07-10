"Хочется убить Путина": Зеленский эмоционально высказался об ударе РФ по Охматдету

Президент Украины убежден, что Путин хотел подать "сигнал" миру в преддверии саммита НАТО.

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Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Охматдету / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по детской клинике "Охматдет" в Киеве. По его словам, таким образом страна-агрессор РФ "подала сигнал всему миру" накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который стартовал 9 июля.

Во время общения в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне 10 июля Зеленский сказал, что когда от ракетной атаки на "Охматдет" погибают дети, в этот момент хочется убить российского диктатора Владимира Путина.

"Я отец, я президент, я человек <...> Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают – в такие моменты ты хочешь убить Путина", – сказал Зеленский.

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Президент убежден, что Путин таким образом хотел подать "сигнал" миру в преддверии саммита НАТО.

"В чем трагедия: это не была атака на военный объект или что-то будет не так с ракетой – нет. Ракета летела точно на больницу. И да, это точно был сигнал накануне саммита", – сказал Зеленский.

Массированный ракетный удар по Киеву 8 июля 2024

Утром 8 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар - под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Утром 10 июля в ГосЧС сообщили, что в Киеве завершились аварийно-спасательные и восстановительные работы после ракетной атаки РФ 8 июля.

В результате вражеских обстрелов в столице погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, в том числе 10 детей. 11 человек были спасены.

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

РФ ударила по клинике крылатой ракетой Х-101, которая содержит западные компоненты.

"Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", - пишут журналисты Financial Times.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

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