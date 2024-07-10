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В ракете Х-101, ударившей по "Охматдету", обнаружили западные компоненты — FT

Анна Ярославская
10 июля 2024, 11:15
42
Российская ракета Х-101 в целом может иметь более 50 деталей иностранного производства.
Удар по Киеву 8 июля 2024
Под удар российских оккупантов попала больница Охматдет / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Telegram

Утром 8 июля 2024 года российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказалась самая большая детская больница в Украине - "Охматдет" в Киеве. РФ ударила по клинике крылатой ракетой Х-101, которая содержит западные компоненты. Об этом сообщает Financial Times.

Крылатая ракета Х-101 является одной из самых современных в арсенале РФ и имеет решающее значение для атак по Украине. России удалось не только сохранить производство ракет после западных санкций, но и сохранить доступ к компонентам, в том числе из США.

"Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", - пишут журналисты.

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Руководитель исследования санкций в киевском институте KSE Елена Белоусова объяснила, что западные технологии позволяют РФ создавать более продвинутые ракеты, которые могут преодолеть украинскую ПВО.

Ракета Х-101
Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101 / Фото: Telegram
Х-101
Ракета Х-101 - основные характеристики / Инфографика: Главред

Анализ обломков ракеты, которой били по Украине в январе, показал 16 электронных устройств западного производства. В основном были американские компоненты Texas Instruments, Analog Devices и Intel. Еще два компонента принадлежат швейцарскому производителю STMicroelectronics.

Как пишут журналисты, в 2023 году российские компании импортировали компоненты на открытом рынке и импортировали их через Китай. В основном РФ покупает продукцию для гражданского использования, причем некоторые из них довольно устаревшие.

В свою очередь, в Офисе президента пришли к выводу, что ракета Х-101 в целом может иметь более 50 деталей иностранного производства.

  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt
  • Последствия удара РФ по больнице "Охматдет"
    Последствия удара РФ по больнице "Охматдет" Facebook/ndslohmatdyt

Массированный ракетный удар по Киеву 8 июля 2024

Утром 8 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар - под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Утром 10 июля в ГосЧС сообщили, что в Киеве завершились аварийно-спасательные и восстановительные работы после ракетной атаки РФ 8 июля.

В результате вражеских обстрелов в столице погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, в том числе 10 детей. 11 человек были спасены.

Все подробности ракетного удара по Киеву утром 8 июля 2024, читайте в материале: В Киеве и области – мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавших.

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Что такое Охматдет

Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине.

В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

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