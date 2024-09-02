Нацбанк намерен заменить все "копейки": что изменится для украинцев

В Нацбанке отметили, что для замены "копеек" на "шаг" монеты не планируют изымать из обращения, оба типа монет будут находиться в обращении параллельно.

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"Копейки" могут заменить на новую монету - как она будет называться / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Национальный банк Украины предлагает изменить название мелких разменных монет, заменив "копейка" на "шаг" для восстановления исторической справедливости, поддержки дерусификации и возрождения национальных традиций в денежном обращении страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. Мы имеем свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет - это слово "шаг", - подчеркнул Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Отмечается, что название "шаг" имеет давние украинские корни и использовалось в украинском денежном счете с XVI-XVII веков.

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В Нацбанке отметили, что это уникальное слово, неизвестное в других языках, и широко употребляемое в классической украинской литературе, в частности в произведениях Тараса Шевченко и Леси Украинки. Также, во время Украинской революции 1917-1921 годов денежные знаки с названием "шаг" были введены в обращение и закреплены законодательно, что делает возрождение этого названия оправданным с точки зрения исторической и языковой традиции Украины.

Специалисты указывают на то, что замена названия "копейка" на "шаг" поможет очистить денежный оборот Украины от российского влияния, поскольку "копейка" имеет московское, имперское происхождение. В условиях российской агрессии этот шаг является важным и необходимым, ведь копейки остаются в обращении только в странах, враждебных к Украине.

Сначала вопрос о переименовании украинских монет с "копейка" на "шаг" исследовали историки Национального банка, которые работают в Музее денег НБУ. Они детально изучали историю употребления названий монет, особенности денежного счета и традиции накопления богатства в Украине.

"Полученные свидетельства дают нам основания смело утверждать, что сугубо украинским названием для мелких монет является "шаг". Поэтому ее возвращение в современный денежный оборот - логичное и научно обоснованное. Наша гривна - княжеского рода, а шаг - происходит из славного рода казацкого", - подчеркнул старший хранитель фондов Музея денег НБУ, доктор исторических наук Андрей Бойко-Гагарин.

Для реализации шагов по переименованию разменных монет Нацбанк предлагает внести изменения в целый ряд законов Украины.

Отмечается, что в случае принятия Верховной Радой Украины соответствующих законов, Национальный банк сможет перейти к практическому воплощению инициативы - чеканки и введения в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

В то же время в Нацбанке отдельно сообщили, что они не планируют специально, из-за изменения названия, изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты "копейка" и "шаг" будут находиться в обращении параллельно. Соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1.

Также, Национальный банк будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов", а также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

"Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги. Это даст возможность избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Постепенное введение в обращение монет, номинированных в шагах, в пределах планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике", - резюмировали в Нацбанке.

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