'Паляница' ударила по Крыму в августе: все, что известно о ракете-дроне ВСУ

Украина применила свою новую разработку ракету-дрон "Паляница" якобы по целям оккупантов в Крыму в августе 2024 года, утверждают журналисты УП.
При этом СМИ отказались уточнять, по каким именно объектам "прилетело" - отмечалось только, что было зафиксировано поражение.
Также указывается, что это была комплексная операция. Вероятно, речь идет о взаимодействии различных структур Минобороны или о привлечении различных типов вооружения для воздушной атаки.
Ракета-дрон "Паляница" - что известно о новой разработке Украины
- Боевой радиус - засекречено
- Боевая часть - засекречено
- Изготовлено - засекречено
- Двигатель - турбореактивный
В пределах действия ракеты-дрона 20 военных российских аэродромов.
Разработку "Паляницы" завершили всего за полтора года.
Запускается с наземной платформы.
"Паляница" - скорость и цели атак
По словам авиаэксперта Валерия Романенко, дрон может развивать скорость 400-450 км/час.
Романенко считает, что речь идет не о ракете-дроне, а о реактивном дроне.
Также он допускает, что на дроне стоит инерционная навигационная система + со спутниковой ориентацией.
Даже без донаведения дрон будет попадать в цель с погрешностью в 100-200 м. Впрочем, пока этими дронами можно работать только по аэродромам.
Похожа на Фау-1 - что это такое
Тогда как волонтер и радиоинженер Юрий Касьянов отметил, что "Паляница" напоминает немецкую крылатую ракету "Фау-1".
Немецкая "паляница" Фау-1 (Fi-103, "Физелер-103") имела реактивный двигатель, автопилот, стартовала с катапульты, летела на дальность 280 км (позже она была увеличена до 500 км) и несла боевую часть весом от 500 кг до 1 тонны.
Это была первая в мире серийная крылатая ракета.
Преимущества такого типа ракеты:
- быстрее достигает цели;
- потенциально может нести более мощную боевую часть;
- ее сложнее сбить, и ловцы за "шахедами" с пулеметами здесь малоэффективны.
Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
Новая ракета-дрон Паляница - главное
В субботу, 24 августа, Владимир Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам, пишет Defense Express. В частности - во время атак на временно оккупированных территориях.
В материале Главреда "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница достанет в Москву из Харькова и Сум.
Из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.
Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско.
Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.
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