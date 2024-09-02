'Паляница' ударила по Крыму в августе: все, что известно о ракете-дроне ВСУ

Эксперты колеблются, идет ли речь о крылатой ракете, или же - о реактивном дроне.

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Паляница - новое оружие ВСУ - что о нем известно / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, United24

Украина применила свою новую разработку ракету-дрон "Паляница" якобы по целям оккупантов в Крыму в августе 2024 года, утверждают журналисты УП.

При этом СМИ отказались уточнять, по каким именно объектам "прилетело" - отмечалось только, что было зафиксировано поражение.

Также указывается, что это была комплексная операция. Вероятно, речь идет о взаимодействии различных структур Минобороны или о привлечении различных типов вооружения для воздушной атаки.

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Ракета-дрон "Паляница" - что известно о новой разработке Украины

Боевой радиус - засекречено

Боевая часть - засекречено

Изготовлено - засекречено

Двигатель - турбореактивный

В пределах действия ракеты-дрона 20 военных российских аэродромов.

Разработку "Паляницы" завершили всего за полтора года.

Запускается с наземной платформы.

"Паляница" - скорость и цели атак

По словам авиаэксперта Валерия Романенко, дрон может развивать скорость 400-450 км/час.

Романенко считает, что речь идет не о ракете-дроне, а о реактивном дроне.

Также он допускает, что на дроне стоит инерционная навигационная система + со спутниковой ориентацией.

Даже без донаведения дрон будет попадать в цель с погрешностью в 100-200 м. Впрочем, пока этими дронами можно работать только по аэродромам.

Похожа на Фау-1 - что это такое

Тогда как волонтер и радиоинженер Юрий Касьянов отметил, что "Паляница" напоминает немецкую крылатую ракету "Фау-1".

Немецкая "паляница" Фау-1 (Fi-103, "Физелер-103") имела реактивный двигатель, автопилот, стартовала с катапульты, летела на дальность 280 км (позже она была увеличена до 500 км) и несла боевую часть весом от 500 кг до 1 тонны.

Это была первая в мире серийная крылатая ракета.

Преимущества такого типа ракеты:

быстрее достигает цели;

потенциально может нести более мощную боевую часть;

ее сложнее сбить, и ловцы за "шахедами" с пулеметами здесь малоэффективны.

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Новая ракета-дрон Паляница - главное

В субботу, 24 августа, Владимир Зеленский объявил о первом успешном использовании новой украинской ракеты-дрона под названием "Паляница". Однако это оружие могли применять и раньше во время ударов по вражеским объектам, пишет Defense Express. В частности - во время атак на временно оккупированных территориях.

В материале Главреда "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница достанет в Москву из Харькова и Сум.

Из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

Недавно президент Владимир Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско.

Кроме того, Украина развивает производство дальнобойных дронов.

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