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Впервые за время войны: РФ ударила по Харькову уникальными "ракетами-бомбами"

Юрий Берендий
2 сентября 2024, 13:48
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Россияне впервые применили гибрид ракеты и управляемой авиабомбы "Гром-Е1" для удара по Харькову, отмечает мэр города Игорь Терехов.
Впервые за время войны: РФ ударила по Харькову уникальными 'ракетами-бомбами'
РФ применила уникальную "ракету-бомбу" для удара по Харькову / Коллаж Главред, фото: Харьковская ОГА, ГСЧС Украины, Рособоронэкспорт

Российские оккупанты в августе активизировали удары по городу Харьков, в частности, в ходе последнего обстрела города враг впервые за время войны применил уникальный вид оружия. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам новыми целями атак российской армии стали объекты гражданской инфраструктуры и обычные жители города, которые на момент обстрела находились дома, на работе или просто на улице.

"Кроме этого, во время вечернего обстрела 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Е1" - гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы", - резюмировал он.

видео дня
Впервые за время войны: РФ ударила по Харькову уникальными 'ракетами-бомбами'
Инфографика: Игорь Терехов / Telegram

Согласно инфографике, опубликованной Игорем Тереховым, за август в городе Харьков сирена воздушной тревоги звучала 231 раз, что составляет 397 часов, 31 минута (16 дней).

Всего реальных угроз ударов по Харькову было зафиксировано 29. Кроме того, 11 раз россияне обстреливали город из различных типов оружия.

Гром, гром-э1 инфографика
Что известно о "ракете-дроне" "Гром-Э1" / Инфографика: Главред

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удары по Харькову - что известно о последствиях обстрелов города

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 сентября российские оккупанты массированно атаковали Харьков баллистическими ракетами "Искандер-М" и С-300/400.

Впоследствии стало известно, что Россия повторно нанесла целенаправленный удар по месту предыдущего обстрела, в результате чего пострадали медики, прибывшие для оказания помощи. Как сообщает Суспільне, бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место взрывов перед торговым центром, но почти сразу произошел повторный удар, обломки которого повредили автомобиль.

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате обстрела Харькова пострадали более 30 жителей. К спасательным работам привлечены все необходимые службы.

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