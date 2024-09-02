Стало известно, на какие условия рассчитывает Украина для вступления в НАТО

В настоящее время Украина не будет выдвигать Альянсу каких-либо предложений. Стефанишина объяснила, почему так.

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Вступление Украины в НАТО - на каких условиях может произойти / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Киев рассчитывает вступить в НАТО на условиях распространения решения Альянса на границы 1991 года, рассказала в интервью РБК-Украина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, Банковая "будет слышать" всех союзников и будет вести переговоры с каждым государством-членом НАТО, в том числе с теми, которые сейчас выступают против североатлантической интеграции Украины.

В то же время предлагать какие-то решения до того, как союзники не предложили членства, Банковая не планирует.

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Однако Киев рассчитывает, что будущее решение о ратификации членства будет распространяться на всю территорию Украины в границах 1991 года.

"Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО. На этапе, когда речь будет идти о ратификации решения о присоединении Украины к НАТО, мы будем общаться со всеми, и этот процесс будет открытый, публичный, но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", - отметила вице-премьер.

Кто такая Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий: комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;

украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству. Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

Украина и НАТО - последние новости

Как писал Главред, страны Североатлантического альянса увеличат военную помощь Украине. Такой вопрос был обсужден во время заседания Совета Украина-НАТО.

По мнению президента Чехии Петра Павела, Украина может вступить в НАТО несмотря на оккупацию. Он допустил, что украинские земли могут быть оккупированы в течение долгого времени, но без того факта, что демократический мир признает новые границы государств.

При этом Украина сможет вступить в НАТО при сохранении нынешнего темпа деградации РФ через 10 лет, считает доктор политических наук Максим Разумный.

Он отметил, что такая ситуация может сложиться только тогда, когда Россия будет максимально ослаблена, что возможно после свержения режима Путина или в состоянии его агонии, когда режим превратится в новую Северную Корею, полностью изолируется и потеряет значительную часть своих ресурсов.

Вступление Украины в НАТО / Инфографика: Главред

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