'Это реалистичный срок': стало известно когда Украина станет членом НАТО

Украина сможет вступить в НАТО при сохранении нынешнего темпа деградации РФ через 10 лет, считает доктор политических наук Максим Розумный.

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Стал известен реалистичный срок вступления Украины в НАТО / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Украина сможет вступить в НАТО после окончания горячей фазы российско-украинской войны. Североатлантический альянс не будет предпринимать активных шагов по вступлению Украины из-за угрозы эскалации со стороны России. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный

По его словам, только тогда, когда угроза эскалации со стороны России будет устранена, а стоит понимать, что Россия может дестабилизировать не только Украину, но и другие соседние страны на своей западной границе. В этом случае НАТО, будучи уверенным, что это не представляет опасности, вероятно, рассмотрит вопрос вступления Украины в Альянс на практическом уровне.

"При этом нам будут говорить о необходимости реформ, соблюдения демократии, верховенства права. Из исторического опыта мы помним, как ситуативно в НАТО принимали Грецию вместе с Турцией", - сказал Розумный. видео дня

Политический эксперт подчеркивает, что такими коллизиями очень легко манипулировать - в НАТО могут заявить, что в Украине еще недостаточно демократии, вместо того, чтобы прямо сказать, что сейчас невыгодно принимать Украину в Альянс, поскольку это ухудшит ситуацию с безопасностью для НАТО и его членов и не принесет никакой пользы.

Он отмечает, что такая ситуация может сложиться только тогда, когда Россия будет максимально ослаблена, что возможно после свержения режима Путина или в состоянии его агонии, когда режим превратится в новую Северную Корею, полностью изолируется и потеряет значительную часть своих ресурсов.

"В какой перспективе эта ситуация может наступить - трудно сказать. Я думаю, что при сохранении нынешнего темпа деградации РФ, лишения ее рынков, ресурсов, распада инфраструктуры 10 лет - это реалистичный срок. Конечно, если Украина эти 10 лет переживет в более-менее вменяемом состоянии", - резюмировал Максим Розумный.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - что известно о саммите НАТО в Вашингтоне

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина пока не может стать полноценным членом НАТО из-за отсутствия консенсуса среди всех государств-членов альянса. Однако в будущем Украина обязательно вступит в Североатлантический блок, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне.

В декларации, согласованной всеми членами НАТО на саммите 10 июля, будет указано о "необратимости" вступления Украины в альянс, сообщает Reuters.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина получит приглашение от НАТО на следующем саммите. Однако пока в альянсе нет единства по этому вопросу, в частности против выступают США и Германия.

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