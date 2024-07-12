РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта

Правительство Германии уже подготовило план организации военной структуры ФРГ на случай вооруженной агрессии против стран-членов НАТО, отмечают немецкие СМИ.

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В Германии назвали год начала "большой войны" / Коллаж Главред, фото: Flickr, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Германия ведет активную подготовку к вероятному вооруженному нападению страны-агрессора России на страны-члены НАТО. По состоянию на сейчас, Германия планирует увеличить численность собственных вооруженных сил до 1,5 миллиона военных через 5-8 лет. Об этом рассказал генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер, передает Bild.

По его словам, численность армии в 1,5 миллиона вдвое больше количества войск, которые РФ применила для войны против Украины.

Кроме того, он считает, что оптимальные условия для войны РФ против НАТО сложатся в 2029 году.

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"Вы должны поставить в своем дневнике отметку о 2029 году! До этого времени предстоит проделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы", - сказал он молодым солдатам, выступая в военном училище.

По данным Bild, численность Бундесвера сейчас составляет 181 500 солдат, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных. Поэтому власти Германии рассматривают возможность восстановления обязательной военной службы.

Журналисты также отмечают, что Россия сейчас производит примерно полторы тысячи боевых танков в год, что равно общему количеству танков у пяти сильнейших стран НАТО. Германия, например, имеет менее 300 боевых танков.

Кроме того, в материале указывается, что запас боеприпасов Бундесвера рассчитан на два дня, что является вопиющим нарушением требования НАТО, согласно которому боеприпасов должно хватить на не менее 30 дней.

Во время холодной войны Германия десятилетиями без особых проблем выделяла на оборону от трех до четырех процентов своего ВВП. Сейчас канцлер Олаф Шольц борется за достижение двухпроцентного показателя.

По информации BILD, правительство уже создало документ под названием "Оперативный план Германия" ("OPLAN DEU"), который определяет, как должна быть организована военная структура ФРГ на случай возможного военного конфликта. Основной задачей Германии является обеспечение развертывания и снабжения сил НАТО топливом, продовольствием и медикаментами.

"Многие автомобильные и железные дороги, а также портовая инфраструктура должны будут использоваться для военных целей и не будут использоваться для гражданского транспорта", - пояснили в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Угроза войны РФ против НАТО - как Альянс готовится к агрессии России

Напомним, как ранее сообщал Главред, США впервые со времен холодной войны разместят в Германии дальнобойные ракеты "Томагавк" с радиусом действия до 2,5 тыс. км, как сообщает Белый дом. Это решение было принято перед саммитом НАТО в Вашингтоне. Развертывание этих ракет начнется в 2026 году в рамках планирования их долгосрочного размещения.

Высокопоставленный командир в Вооруженных силах Эстонии Мати Тикерпуу заявил, что эстонская армия сможет противостоять российскому нападению в течение двух недель, пока не поступит поддержка НАТО.

Россия, хотя открыто заявляет о готовности воевать со странами-членами НАТО, на самом деле боится открытого конфликта с Западом. Поэтому Кремль прибегает к гибридным методам - поджогам, кибератакам, покушениям и убийствам. Как сообщает CNN, это только начало операций России, а Европа уже месяцами отслеживает эти гибридные действия. Хотя по отдельности они могут казаться незначительными, эксперты считают, что вместе это составляет гибридную войну России против Запада.

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