УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта

Юрий Берендий
12 июля 2024, 19:45
393
Правительство Германии уже подготовило план организации военной структуры ФРГ на случай вооруженной агрессии против стран-членов НАТО, отмечают немецкие СМИ.
РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта
В Германии назвали год начала "большой войны" / Коллаж Главред, фото: Flickr, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Германия ведет активную подготовку к вероятному вооруженному нападению страны-агрессора России на страны-члены НАТО. По состоянию на сейчас, Германия планирует увеличить численность собственных вооруженных сил до 1,5 миллиона военных через 5-8 лет. Об этом рассказал генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер, передает Bild.

По его словам, численность армии в 1,5 миллиона вдвое больше количества войск, которые РФ применила для войны против Украины.

Кроме того, он считает, что оптимальные условия для войны РФ против НАТО сложатся в 2029 году.

видео дня

"Вы должны поставить в своем дневнике отметку о 2029 году! До этого времени предстоит проделать еще много работы, мы тоже должны быть готовы", - сказал он молодым солдатам, выступая в военном училище.

По данным Bild, численность Бундесвера сейчас составляет 181 500 солдат, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных. Поэтому власти Германии рассматривают возможность восстановления обязательной военной службы.

Журналисты также отмечают, что Россия сейчас производит примерно полторы тысячи боевых танков в год, что равно общему количеству танков у пяти сильнейших стран НАТО. Германия, например, имеет менее 300 боевых танков.

Кроме того, в материале указывается, что запас боеприпасов Бундесвера рассчитан на два дня, что является вопиющим нарушением требования НАТО, согласно которому боеприпасов должно хватить на не менее 30 дней.

Во время холодной войны Германия десятилетиями без особых проблем выделяла на оборону от трех до четырех процентов своего ВВП. Сейчас канцлер Олаф Шольц борется за достижение двухпроцентного показателя.

По информации BILD, правительство уже создало документ под названием "Оперативный план Германия" ("OPLAN DEU"), который определяет, как должна быть организована военная структура ФРГ на случай возможного военного конфликта. Основной задачей Германии является обеспечение развертывания и снабжения сил НАТО топливом, продовольствием и медикаментами.

"Многие автомобильные и железные дороги, а также портовая инфраструктура должны будут использоваться для военных целей и не будут использоваться для гражданского транспорта", - пояснили в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Угроза войны РФ против НАТО - как Альянс готовится к агрессии России

Напомним, как ранее сообщал Главред, США впервые со времен холодной войны разместят в Германии дальнобойные ракеты "Томагавк" с радиусом действия до 2,5 тыс. км, как сообщает Белый дом. Это решение было принято перед саммитом НАТО в Вашингтоне. Развертывание этих ракет начнется в 2026 году в рамках планирования их долгосрочного размещения.

Высокопоставленный командир в Вооруженных силах Эстонии Мати Тикерпуу заявил, что эстонская армия сможет противостоять российскому нападению в течение двух недель, пока не поступит поддержка НАТО.

Россия, хотя открыто заявляет о готовности воевать со странами-членами НАТО, на самом деле боится открытого конфликта с Западом. Поэтому Кремль прибегает к гибридным методам - поджогам, кибератакам, покушениям и убийствам. Как сообщает CNN, это только начало операций России, а Европа уже месяцами отслеживает эти гибридные действия. Хотя по отдельности они могут казаться незначительными, эксперты считают, что вместе это составляет гибридную войну России против Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Германии
Реклама

Главное за день

В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

20:55 Украина
Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

20:31 Украина
РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта

РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта

19:45 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки 5801

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки

Непонятно, для чего работаем : Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем 4762

"Непонятно, для чего работаем": Регина Тодоренко срочно покинала РФ вместе с мужем

Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля без штрафа - ответ нардепа 3594

Можно ли обновить данные в ТЦК после 16 июля без штрафа - ответ нардепа

Навсегда останется в наших сердцах : на поле боя погиб известный украинский артист 3463

"Навсегда останется в наших сердцах": на поле боя погиб известный украинский артист

Последние новости

21:25

"Это реалистичный срок": стало известно когда Украина станет членом НАТО

21:15

РФ работает над модернизацией атак по Украине: Коваленко назвал возможные угрозы

21:02

Сколько хранится борщ в холодильнике: неожиданный ответ ошеломит опытных гурмановВидео

20:55

В Украине начали вводить графики отключения водоснабжения из-за дефицита воды

20:31

Пентагон запретил Украине бить ATACMS по РФ после переговоров Остина и Белоусова

Максим Розумный: Горячая фаза войны в Украине может длиться 1-2 года, вступление в НАТО – ключ к переговорам с РФМаксим Розумный: Горячая фаза войны в Украине может длиться 1-2 года, вступление в НАТО – ключ к переговорам с РФ
19:45

РФ готовится начать войну против НАТО: в Германии назвали год начала конфликта

19:41

Обама и Пелоси готовят свержение Байдена - ЯковинаВидеоблоги

19:21

В две области придет похолодание: где ждать грозовые дожди и свежий воздух

19:16

Чем кормить курей, чтобы не клевали яйца: хитрый фокус гарантирует результатВидео

Реклама
19:10

Тайная игра против Украины: кто за ней стоитмнение

18:50

Вешалки для одежды могут испортить одежду: как правильно складывать вещи

18:45

"Забрала скорая": предательница Наташа Королева попала в беду

18:44

Партизаны совершили диверсию на Херсонщине: что удалось уничтожить

18:38

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 13 июля

18:34

РФ может остановить наступление и обстрелы Украины: на какой компромисс готов Путин

18:07

Как получить компенсацию за поврежденное жилье: в Раде пояснили, что нужно делать

18:04

Пассия Мурата Налчаджиоглу "удалила" его и сделала громкое заявление

18:00

Получат ли повестку быстрее те, кто обновил данные через "Резерв+" - Минобороны

17:53

РФ угрожает подрывом двух огромных дамб: какова истинная цель оккупантов

17:31

Слухи о покушении на директора Rheinmetall: в Германии обратились к России

Реклама
17:23

Части украинцев придется платить за электричество больше: что произошло

17:19

Как без холодильника сохранить продукты: еда не пропадет при долгих отключенияхВидео

17:18

Максим Галкин поразил поступками на роскошной свадьбе украинцев - что сделал

17:17

Потеряли всю технику: в армии РФ патовая ситуация на одном из направлений Донетчины

16:57

На сколько лет войны хватит ресурсов РФ: Селезнев удивил предположением

16:55

Попали прямо "в яблочко": под Херсоном рыбаки "дали ляща" российскому дронуВидео

16:42

Ситуация обостряется: в ВСУ назвали новое "самое горячее" направление фронта

16:41

Полетят на 460 километров: США готовят для Украины новые высокоточные ракеты для Украины

16:26

"Мы прошли через ад": дочь Заворотнюк высказалась о смерти матери

16:13

Счастье накроет волной: что нужно сделать в доме 13 июля - приметы

16:11

Провокация на белорусско-украинской границе: в ЦНС назвали вероятные сроки

15:34

В РФ хотят заблокировать YouTube в начале осени - российские пропагандисты

15:34

"Это возможно": эксперт сказал, когда Украина выйдет на границы 1991 года

15:33

Любовь с первого взгляда: Алан Бадоев показал своего любимчика

15:29

"Только что там были Хуснуллин и Пушилин": Андрющенко о "прилете" в МариуполеВидео

15:20

Как убрать запах секонда: копеечное средство мгновенно убивает всю гадостьВидео

15:11

Киевская ОВА создала многоуровневую систему контроля за обустройством фортификаций

15:03

Нужно ли смазывать пергамент: простые и проверенные трюки помогут в выпечке

14:58

Иракли Макацария впервые показал своего сына

14:49

Будут грозовые дожди, ливни и шквалы: какие области в выходные накроют сильные осадки

Реклама
14:12

Тищенко и Барановская "залегли на дно"

13:58

Полный провал Кремля: в Британии озвучили рекордные потери России

13:28

Соломия Витвицкая душевно рассказала, как переживает разлуку

12:53

Принц Гарри снова разозлил британцев своим поведением

12:37

"Егорчик заснул навсегда": умер мальчик, который был в "Охматдете" во время атаки РФ

12:36

Военный учет для 17-летних юношей: в Минобороны объяснили, грозят ли им штрафы

12:15

Что такое "сластьон": мало кто знает истинное значение словаВидео

12:12

"Навсегда останется в наших сердцах": на поле боя погиб известный украинский артист

12:00

Помощи Запада будет недостаточно для начала контрнаступления ВСУ в 2024 году — NYT

11:55

От брака онлайн до бронирования: в "Дії" готовят пять важных фукнций - Федоров

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять