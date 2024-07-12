Стратегия на истощение работает: почему Запад осторожен в вопросах в отношении России

Несмотря на то, что Россия не прекращает свой террор в отношении Украины, Запад все еще достаточно осторожен в своих заявлениях и особенно - действиях.

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НАТО взяло курс на постепенное истощение и уничтожение РФ, а не быстрый разгром / Коллаж: Главред, фото: flickr

После военных преступлений или очередной эскалации со стороны страны-агрессора, Украина ожидает более радикальной реакции от западных партнеров на действия врага. Однако, этого не происходит. Почему западный мир, в частности НАТО, так реагируют в интервью Главреду рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный.

По его словам, когда после очередного проявления агрессии со стороны РФ Украина говорит, как плохо, что она не в НАТО, в Альянсе это воспринимают наоборот. Потому что страны-члены не обязаны в этой ситуации вмешиваться, начинать войну, посылать своих солдат и вообще могут позволять себе на полгода остановить любую помощь, как это было у США несколько месяцев назад. А если бы Украина была членом НАТО - странам пришлось бы идти на решительные шаги согласно документам Альянса.

"НАТО имеет много собственных проблем. И даже если поставить себе ключевой вопрос "А если бы Украина была в НАТО, то напала бы на нее Россия?" как основную точку всех наших рассуждений о НАТО, то для нас вроде бы очевидно, что тогда бы Россия не напала. Но для политиков Запада это звучит не очевидно. И если бы, например, Украина была членом НАТО, и Россия продолжила или развила бы свою гибридную агрессию против Украины, тогда НАТО, возможно, показало бы свою несостоятельность, поскольку страны-члены Альянса не прислали бы войска, не ударили бы по Москве", - говорит эксперт. видео дня

По его словам, пока неизвестно и то, выполнит ли НАТО свои обязательства коллективной безопасности в случае агрессивных действий со стороны России или Беларуси в балтийских государствах или Польше. Или же, если они прибегнут к попытке оккупировать Сувалкский коридор. Начнет ли НАТО воевать перед угрозой возможной ядерной войны сейчас также неочевидно.

Еще одна причина такой реакции Запада на террор со стороны РФ - это отсутствие большого вреда интересам НАТО при нынешней войне в Украине. Агрессор Россия в ней все больше вязнет и Путин пытается найти выход из этой ситуации. Диктатору кажется, что он предлагает реалистичные пути, однако Украина на это не соглашается, как и ее западные партнеры. Из-за этого Путин начинает нервничать, как вот на встрече с Орбаном.

При этом Россия не прекращает воевать, истощаться и эта схема в стратегии Запада работает. Хотя Украина хотела бы разгрома и уничтожения РФ, но мир понимает, что это нереалистично. Поэтому партнеры системно и последовательно ослабляют враждебную страну.

"Такая осторожность Запада - это ситуативная вещь. Дело в том, что на переговорном столе (а переговоры, как мы понимаем, продолжаются и в челночной дипломатии, и, возможно, по всем возможным прямым линиям) не вступление Украины в НАТО - это одна из ключевых карт, которые разыгрываются", - говорит Розумный.

Западу ничего не стоит это дать Путину, в то время как Украина не может отказаться от своего пути в НАТО, потому что это записано в Конституции и есть политический консенсус. Но для вступления Украины в Альянс нужно согласие всех сторон. Зато НАТО может официально или неофициально пообещать России, что Украину не примут в ближайшее время. Это станет возможностью для Путина подать для собственного электората огромную победу РФ в этой войне. Потому что стороны противостояния, очевидно, будут искать компромисс.

Кто такой Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Реакция стран НАТО на российско-украинскую войну

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что не готов говорить с Владимиром Путиным, пока российский диктатор не изменит свое поведение.

Ранее стало известно, что в НАТО прогнозируют, что страна-агрессор РФ приспособилась к жизни в условиях военной экономики и готова воевать еще минимум 3-4 года.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил масштабный ракетный удар РФ по Украине утром в понедельник, 8 июля, и пообещал, что будет принято решение о дальнейшей поддержке нашей страны.

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