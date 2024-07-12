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Баллистика РФ не имеет шансов: в Польше установили противоракетный щит НАТО

Анна Косик
12 июля 2024, 01:28
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НАТО усиливает работу над миссией по обеспечению европейских стран противоракетной обороной, на очереди Польша.
Столтенберг, Иджис на берегу
В НАТО усиливают противоракетную оборону / Коллаж: Главред, фото: U.S. Air Force Tech, Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa

В Польше начал функционирование новый американский объект противоракетной обороны Aegis Ashore. База предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете. Как говорится в официальном сообщении НАТО, этот объект является частью большего противоракетного щита НАТО.

В Альянсе отмечают, что эта база противоракетной обороны установлена с целью защиты европейского населения, территорий и сил НАТО в связи с растущей угрозой, которую теперь представляют баллистические ракеты.

"Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет", - пояснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Он напомнил, что именно баллистические ракеты широко использовались в войне в Украине и на Ближнем Востоке, поэтому НАТО не может игнорировать эту угрозу и противоракетная оборона станет важным элементом основной задачи НАТО по коллективной обороне.

По комплектации противоракетного щита - теперь есть два американских объекта Aegis Ashore в Польше и Румынии, эсминцы ВМС США в Испании и радар раннего предупреждения в Турции.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, стремящихся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Заявления НАТО в контексте российско-украинской войны

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина получит приглашение от НАТО на следующем саммите. К слову, на сейчас в Альянсе по этому поводу нет единства - против выступают, в частности, США и Германия.

Ранее СМИ писали, что в тексте декларации, согласованной всеми членами стран НАТО на саммите в Вашингтоне, речь пойдет о "необратимости" вступления Украины в Альянс.

Накануне генсек НАТО заявлял, что Украина пока не может стать полноценным членом НАТО, ведь между всеми государствами, которые являются членами альянса, пока нет консенсуса и общего согласования. Но в будущем Украина обязательно вступит в североатлантический блок.

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