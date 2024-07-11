Новая база США в Польше готова к применению - для чего она нужна

На Севере Польши США создали базу ПВО, она предназначена для обнаружения и перехвата баллистических ракет.

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Новая База ПВО США в Польше / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Новая база США находится на севере Польши, она будет применяться для перехвата и обнаружения вражеских баллистических ракет и она уже готова для использования. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Во время своего выступления на саммите НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что такая база ц Европе является важным фактором сдерживания и противодействия баллистическим ракетам, которые на сегодняшний день в мире является большой угрозой.

"Как оборонный Альянс мы не можем игнорировать эту угрозу. Противоракетная оборона является важным элементом основной задачи НАТО - коллективной обороны", - добавил он. видео дня

Также генсек подчеркнул, что сегодня баллистические ракеты часто используются не только в войнах на Ближнем Востоке, но и в войне России против Украины.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический деятель. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Специальная система ПВО, получившая название Aegis Ashore, базируется в северном польском городе Редзиково. Такой щит имеет целью защитить мирных жителей Европы от ракетных атак.

Столтенберг подчеркнул, что эта военная база является лишь одним из элементов общей системы ПВО в Европе. Среди других ключевых элементов щита - второй объект Aegis Ashore в Румынии, эсминцы ВМС США, базирующиеся в испанском порту Рота, и радар раннего предупреждения, расположенный в турецком городе Кюреджик.

Расширение НАТО и война в Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский находясь с официальным визитом в США провел переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. В частности в ходе переговоров Майк Джонсон сообщил о позиции Конгресса США относительно ударов дальнобойным американским вооружением вглубь территории России.

На днях Зеленский в рамках саммита НАТО в Вашингтоне провел первые переговоры с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также стало известно, что одиозный венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не будет поддерживать миссию Украина-НАТО. Об этом политик написал в соцсети Х.

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