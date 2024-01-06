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"Европа является мишенью": Россия нападет на страны ЕС в 2024 году - Бессмертный

Руслана Заклинская
6 января 2024, 16:48
Россия атакует страны ЕС до 2025 года, в период смены президентской власти в Соединенных Штатах.
'Европа является мишенью': Россия нападет на страны ЕС в 2024 году - Бессмертный
Для Путина Европа является следующей мишенью после Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Путин и его правительство считают Европу потенциальной мишенью. Нападение России на Европу может произойти в течение зимы 2024-2025 годов, в частности, в период смены президентской власти в Соединенных Штатах. Об этом сообщил в эфире "Эспрессо" дипломат Роман Бессмертный.

"Для Польши давно было понятно, что есть Москва, но этот случай с ракетой совершенно четко указал на то, что Европа является мишенью. Об этом писал и Bild в начале 2024 года – о том, что зимой 2024-го, до 2025-го произойдет нападение России на европейские государства, в момент, когда в Вашингтоне будет переход от одного президента к другому", - сказал Бессмертный.

По словам дипломата, атаки России на Украину служат подтверждением готовности Кремля атаковать другие европейские страны. Он считает, что Путин пытается использовать силу как средство давления для начала переговоров.

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"Зная российскую дипломатию и понимая ее инструменты действия, эти две бешеные атаки по Украине в финале прошлого и в начале нового года - это подтверждение тезисов о том, что они готовы атаковать европейские государства. И во-вторых, это совпадение неслучайно с тезисами, которые появились в западной прессе, о том, что Путин дает сигналы о каких-то переговорах. Это то, что именуется принуждение-силой к дипломатии и так это надо трактовать", - добавил он.

Угроза нападения России на страны НАТО и Европы

Напомним, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Россия будет искать новые цели для агрессии независимо от завершения войны с Украиной. Он призвал НАТО разработать долгосрочную стратегию сдерживания Москвы, подчеркивая, что Россия остается угрозой, даже если обстановка изменится.

Также президент Молдовы Майя Санду отметила, что Владимир Путин не остановится в Украине без усилий международного сообщества. Санду призвала к решительным мерам по поддержке Украины, подчеркнув, что без остановки Кремля всем придется понести значительные потери.

Кроме этого, президент США Джо Байден призвал Конгресс утвердить финансирование для Украины, предупреждая об угрозе агрессии со стороны России. Если Россия захватит Украину, то впоследствии нападет на страны НАТО.

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