Запад может отвлечь победу России в этом году: эксперт спрогнозировал последствия

Украинские военные получат достаточно тренировки, оружия и финансов, чтобы до конца года истощить российские войска до нужного уровня.

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Старший научный сотрудник Британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Ветлинг считает, если Запад даст слабину и не поможет Украине одержать победу в этой войне, вскоре ему придется иметь дело с несколькими другими конфликтами и отчаявшимися союзниками, которые будут искать другие пути, как себя обезопасить.

По данным автора в издании Foreign Affairs, прошлогоднее контрнаступление провалилось, однако Запад может отвлечь победу России в этом году.

"В первой половине 2024 года на поле боя, возможно, будет немного изменений. Это потому, что сейчас и украинская, и российская армии находятся на этапе наращивания мощностей перед новыми наступательными операциями. Для военных действий такого масштаба на подготовку нужно немало времени, поэтому относительное затишье на фронте является обманчивым", - пишет эксперт. видео дня

Мероприятие сейчас имеет возможность выбрать, как дальше будут развиваться события, отметил Ветглиг.

"Или украинские военные получат достаточно тренировки, оружия и финансов, чтобы до конца года истощить российские войска до уровня, когда Киев может начинать мирные переговоры с выгодных для себя позиций. Или же медлить, пока россияне не восстановятся настолько, что их преимущество на фронте станет устойчивым. Враг стал сильнее, и теперь пора взяться за дело по-взрослому. В частности, убедить западное общество в необходимости длительной помощи Украине, выделить больше денег на производство оружия и не отвлекаться на краткосрочные политические тренды", - добавил он.

Также важно активизировать производство артиллерийских снарядов-как в США, так и в ЕС. Артиллерия - главная причина смертности и травматизма среди оккупантов, а сейчас паритет сместился в пользу россиян.

"Украинцам важно даже в оборонительной позиции постоянно давить на россиян, не давать им расслабляться. Иначе те смогут отправить опытных бойцов в тыл готовить новобранцев, сосредоточиться на сооружении дополнительных укреплений. В конце концов, если на фронте будет затишье, Москва сможет подготовить достаточно резервов для удара по Украине с какой-то другой точки. Если же истощать оккупантов - этого не произойдет", - убежден Ветлинг.

Напомним, что Кабмин обратился к Западу за помощью. Украина не может ждать марта, нужно решить вопрос с обеспечением выплат бюджетникам и пенсионерам, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кулеба сказал, что будет, если Запад не даст Украине оружия. Если Украина не получит помощи сегодня, то впоследствии цена будет намного выше, поскольку российский диктатор Путин не остановится, сказал глава МИД.

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