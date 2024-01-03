'До 1000 ракет': НАТО ответит на массированную воздушную атаку РФ по Украине

В среду, 3 января, в НАТО объявили о содействии в закупке до 1000 ракет Patriot для европейских членов Альянса. Такое решение было принято после массированной воздушной атаки РФ по Украине.
"Российские ракеты и удары беспилотников по украинским мирным жителям, городам и поселкам показывают, насколько важна современная противовоздушная оборона. Увеличение производства боеприпасов является ключевым для безопасности Украины и нашей безопасности", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Associated Press.
Как сообщают источники издания, Агентство НАТО по поддержке и поставкам объявило о своем содействии группе стран, среди которых Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, в приобретении ракет Patriot. Сумма контракта может составить около 5,5 миллиардов долларов.
Эта закупка должна помочь союзникам выделить больше собственных оборонных систем для Украины.
Агентство также заявило, что" другие страны-пользователи, как ожидается, получат выгоду от условий контракта", не уточняя деталей.
Напомним, что Россия хочет превратить страны Балтии и Польшу в серую зону безопасности НАТО. Страна-агрессор намерена исключить страны центрально-Восточной Европы из эффективного механизма функционирования НАТО.
Фицо пугает Третьей мировой, Если Украина вступит в НАТО. Лидер правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что будет ветировать вступление Украины в НАТО, если страна получит приглашение.
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