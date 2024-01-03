'До 1000 ракет': НАТО ответит на массированную воздушную атаку РФ по Украине

В НАТО считают, что такая закупка должна помочь союзникам выделить больше собственных оборонных систем для Украины.

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НАТО готовит ответ РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В среду, 3 января, в НАТО объявили о содействии в закупке до 1000 ракет Patriot для европейских членов Альянса. Такое решение было принято после массированной воздушной атаки РФ по Украине.

"Российские ракеты и удары беспилотников по украинским мирным жителям, городам и поселкам показывают, насколько важна современная противовоздушная оборона. Увеличение производства боеприпасов является ключевым для безопасности Украины и нашей безопасности", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Associated Press.

Как сообщают источники издания, Агентство НАТО по поддержке и поставкам объявило о своем содействии группе стран, среди которых Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, в приобретении ракет Patriot. Сумма контракта может составить около 5,5 миллиардов долларов.

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Эта закупка должна помочь союзникам выделить больше собственных оборонных систем для Украины.

Агентство также заявило, что" другие страны-пользователи, как ожидается, получат выгоду от условий контракта", не уточняя деталей.

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