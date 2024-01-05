РФ запустила по Украине 'Шахеды': в ВСУ рассказали о попадании и работе ПВО

Силы ПВО смогли уничтожить по меньшей мере 10 ударных беспилотников, сообщила Гуменюк.

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Россия атаковала Украину дронами / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ОК "Юг"

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что войска РФ выпустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", атака продолжается. Украинские военные уничтожили по меньшей мере 10 вражеских ударных беспилотников.

"На юге шла боевая работа. Мы наблюдали две волны атак. Первая длилась три часа. Через два часа началась новая волна. Боевая работа и сбитие продолжаются", - заявила Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

По ее словам, работа Сил обороны по "Шахедам" была результативной. Силы ПВО смогли уничтожить по меньшей мере 10 ударных беспилотников, по четыре в Херсонской и Днепропетровской областях, а также по одному: в Кировоградской и Николаевской.

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"К сожалению, не обошлось без попаданий. На этот раз враг бил по сельскохозяйственным объектам и гражданским учреждениям. Это и ангары для хранения зерна, и дома культуры. К сожалению, предварительно есть раненые", - добавила она.

Атака России по Украине

Напомним, что 4 января РФ ударила по предприятию в Кропивницком. утром в Кропивницком слышали громкие взрывы. В результате атаки захватчиков один человек погиб и есть пострадавшие.

РФ ударила ракетами по центру Харькова. Посреди города упали две вражеские ракеты. Россияне атаковали город ракетами С-300, по предварительным данным. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры.

Украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара РФ. Оккупанты РФ использовали много ракет "Кинжал", потому что надеялись пробить украинскую оборону. Однако, России надолго запасов ракет не хватит

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