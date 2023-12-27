'Путин не остановится': президент Молдовы предупредила об угрозе для всего мира

Президент Молдовы Майя Санду уверена, что если Путина не остановить, он не продолжит свою агресию.

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Майя Санду призвала к поддержке Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот YouTube

Русский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине самостоятельно, его можно остановить только усилиями международного сообщества. Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду, сообщило издание Point.md.

"Все должны понимать, что Путин не остановится, если его не остановят, а если Путина не остановить, цена для всех будет намного выше. Конечно, Украина приносит высшую жертву", - заявила она.

По мнению Санду, ситуация в Украине требует принятия решительных мер. Она убеждена, что необходимо активно помогать Украине. Если Кремль не остановить, то всем придется понести гораздо более высокие расходы.

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"Каждый раз, когда у меня есть возможность, я говорю о необходимости поддержать Украину", - сказала она.

Санду подчеркнула, что поддержка Украины и победа в войне в интересах не только самой страны, но и демократического мира в целом. Молдова также пытается помочь украинским саперам и оказывает гуманитарную поддержку беженцам из Украины, находящимся на ее территории.

Поддержка Украины

Напомним, Украину ждет сложная зима в 2024 году, поскольку уровень военной помощи существенно снизился. Президент Зеленский призвал страны-партнеры как можно скорее выделить дополнительное оружие и боеприпасы, чтобы предотвратить большее количество жертв.

Также Украина пытается сохранить поддержку своих союзников, но шансы Путина в войне в Украине растут из-за ослабления поддержки Запада. Кроме этого, участие Путина в предстоящих выборах ухудшает ситуацию, по его словам Украины не имеет будущего.

Как сообщал Главред, чешский президент Петр Павел продолжает поддерживать Украину, несмотря на критику со стороны политиков и граждан. Он предостерегает, что Россия не придерживается международного права и пытается расширить свое влияние за свои границы путем агрессии.

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