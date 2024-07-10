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Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

Анна Багрий
10 июля 2024, 09:31
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По словам президента Украины, Путину "нравится сам процесс оккупации, и это проблема".
Владимир Путин, Владимир Зеленский
Нужно, чтобы Путин проиграл, считает президент Зеленский / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля,скриншот видео ОФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину неважно, какие земли оккупировать, потому что он наслаждается процессом. По мнению главы государства, нужно подготовить проведение второго саммита мира, чтобы остановить войну.

Во время общения в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне 10 июля Зеленский сказал, что прежде всего необходимо спасать людей и государство.

"Мы не член НАТО, у нас нет такого зонтика. Поэтому нам нужно, чтобы Путин проиграл", - подчеркнул президент Украины.

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"Лучший способ, конечно, после первого саммита мира организовать и подготовить план. Подготовить в течение месяцев второй саммит, чтобы мир нажал на Путина остановить войну", — добавил Зеленский.

При этом президент Украины уверен, что территориальные уступки приведут к замороженному конфликту и повторному вторжению через годы.

"Документ с Гитлером не сработал. Почему во второй раз это должно сработать? Я не знаю, мне кажется, что ему [Путину]нравится процесс — это проблема. Ему нравится процесс, ему неважно, что оккупировать", — сказал Зеленский.

Что известно о "Саммите мира"?

"Саммит мира" состоится в Швейцарии 15-16 июня на уровне лидеров государств мира. На него пригласили более 160 делегаций со всех континентов. Россию не приглашали, пишет Deutsche Welle.

"Швейцария всегда проявляла открытость в отношении приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно публично заявляла, что она не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Без России он немыслим", - заявили в швейцарском министерстве иностранных дел.

Второй саммит мира и возможное участие России - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

По словам Зеленского, Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева. По словам главы государства, Украина ведет работу над тем, чтобы подписей под коммюнике формулы мира Киева становилось еще больше.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с целью привлечения страны-агрессора к реализации Формулы мира президента Зеленского, будет проводится "силовое принуждение РФ". По мнению Подоляка, как только страны будут видеть, что Россия проигрывает, тогда они сами будут инициировать обсуждение правил справедливого окончания войны.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет прямых контактов со страной-агрессором Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.

инфографика, Саммит мира
Саммит мира / Главред

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