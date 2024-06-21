Киев не хочет прямых контактов с РФ: Кулеба объяснил формат участия России в саммите мира

Украина допускает, что во время саммита мира может быть использован опыт Черноморской зерновой инициативы.

https://glavred.info/ukraine/kiev-ne-hochet-pryamyh-kontaktov-s-rf-kuleba-obyasnil-format-uchastiya-rossii-v-sammite-mira-10574696.html Ссылка скопирована

Украина не стремится к прямым контактам с Россие, сказал Дмитрий Кулеба / Коллаж: Главред, фото: ОП

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет прямых контактов со страной-агрессором Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.

Как объяснил министр в эфире телемарафона, Украина допускает, что во время саммита мира может быть использован опыт Черноморской зерновой инициативы. Тогда Украина не взаимодействовала с Россией напрямую, а только через посредников - ООН и Турцию.

"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", - объяснил Кулеба. видео дня

Глава МИД подчеркнул, что Украина не стремится к прямым контактам с Россией ввиду того, что Москва продолжает свои военные преступления и пытается уничтожить украинскую государственность.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Саммит мира в июне 2024 в Швейцарии

15 и 16 июня 2024 года в Швейцарии состоялся первый саммит мира Украины. На нем были представители более 100 стран и международных организаций.

По результатам саммита было принято совместное коммюнике, которое подписали не все участники. Однако документ открыт, и к нему могут присоединиться другие страны.

Украина может пригласить Россию на следующую запланированную встречу с международными партнерами, направленную на разработку формулы будущих переговоров.Об этом писало издание Bloomberg со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака.

Тем временем российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред