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Киев не хочет прямых контактов с РФ: Кулеба объяснил формат участия России в саммите мира

Анна Ярославская
21 июня 2024, 10:06
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Украина допускает, что во время саммита мира может быть использован опыт Черноморской зерновой инициативы.
Саммит мира, Дмитрий Кулеба
Украина не стремится к прямым контактам с Россие, сказал Дмитрий Кулеба / Коллаж: Главред, фото: ОП

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет прямых контактов со страной-агрессором Россией на втором саммите мира. Однако допускается формат участия, как во время Черноморской зерновой инициативы.

Как объяснил министр в эфире телемарафона, Украина допускает, что во время саммита мира может быть использован опыт Черноморской зерновой инициативы. Тогда Украина не взаимодействовала с Россией напрямую, а только через посредников - ООН и Турцию.

"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", - объяснил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что Украина не стремится к прямым контактам с Россией ввиду того, что Москва продолжает свои военные преступления и пытается уничтожить украинскую государственность.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Саммит мира в июне 2024 в Швейцарии

15 и 16 июня 2024 года в Швейцарии состоялся первый саммит мира Украины. На нем были представители более 100 стран и международных организаций.

По результатам саммита было принято совместное коммюнике, которое подписали не все участники. Однако документ открыт, и к нему могут присоединиться другие страны.

Украина может пригласить Россию на следующую запланированную встречу с международными партнерами, направленную на разработку формулы будущих переговоров.Об этом писало издание Bloomberg со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака.

Тем временем российский диктатор Путин на фоне первого дня Саммита мира в Швейцарии выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в том числе из тех районов, которые РФ не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

При этом не совсем понятным остается и то, с кем Кремль должен вести эти самые переговоры, поскольку Москва настаивает на "нелегитимности" Зеленского.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что предложения Путина были направлены лишь на отвлечение внимания от конференции.

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