Зеленский сделал заявление об участии Путина в следующем Саммите мира

Владимир Зеленский не исключает, что на следующем Саммите мира может присутствовать российский диктатор Владимир Путин.

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Путин может присутствовать на Саммите мира / коллаж: Главред фото: Википедия, УНН

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий Саммит мира. Об этом он сообщил журналистам издания Bloomberg во время интервью 3 июля.

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Однако, по словам украинского президента, если Украине и России таки удастся сесть за стол переговоров, то Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

Декларация Саммит мира инфографика / Инфографика: Главред

По словам лидера Украины, не исключено, что определенная российская делегация будет участвовать в следующем Саммите мира.

Саммит мира и его результаты

Напомним, Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, состоялся 15 и 16 июня в Швейцарии.

По его окончании были подписаны важные документы, и коммюнике с участием десятков стран. Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева.

Также, сообщалось, что на итоговой пресс-конференции саммита Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы должен состояться второй Саммит мира. Он допустил участие в нем представителей России.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоялся первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения стал Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил Зеленский. На саммите обсудили формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

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