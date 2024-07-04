Зеленский сделал заявление об участии Путина в следующем Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий Саммит мира. Об этом он сообщил журналистам издания Bloomberg во время интервью 3 июля.
Однако, по словам украинского президента, если Украине и России таки удастся сесть за стол переговоров, то Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.
По словам лидера Украины, не исключено, что определенная российская делегация будет участвовать в следующем Саммите мира.
Саммит мира и его результаты
Напомним, Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, состоялся 15 и 16 июня в Швейцарии.
По его окончании были подписаны важные документы, и коммюнике с участием десятков стран. Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева.
Также, сообщалось, что на итоговой пресс-конференции саммита Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы должен состояться второй Саммит мира. Он допустил участие в нем представителей России.
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15-16 июня состоялся первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения стал Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил Зеленский.
На саммите обсудили формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.
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