Ультиматум Путина не сработал: Саммит мира довел россиян до истерики - Огрызко

Этот саммит для нас стал дипломатической победой, а для России очередной дипломатической катастрофой, говорит дипломат.

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Саммит мира довел россиян до истерики / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с YouTube

Накануне Саммита мира Путин выдвинул ультиматум, но переиграл сам себя. На саммите на его слова отреагировали ожидаемо негативно, сказали, что ультиматумы - это не тот язык, который мир хочет понимать. При этом на саммите подтвердили, что Украину будут поддерживать. Об этом на чате в Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Я бы назвал это очередным шантажом Путина. Но, как по мне, на этот раз он переиграл сам себя. У Путина была логика гопника: он требует больше, чем может проглотить, понимая, что дадут не все, а меньше, и так будет хорошо. Что сегодня "хорошо" для Путина? Замораживание линии фронта в том виде, в котором она есть сегодня. Если бы он попросил именно это, от него бы потребовали отступить. А так, попросил больше - согласятся на то, что есть сейчас. Такова банальная логика хулигана, который думает, что такой логикой руководствуются и все остальные", - сказал дипломат.

По его словам, этот трюк Путина был абсолютно неудачным и не смог стать темой для обсуждения. На это обратили внимание, как на очередную нелепость Путина, и не более того.

"Поэтому этот саммит для нас стал дипломатической победой, а для России очередной дипломатической катастрофой. Именно поэтому в Москве истерят, как никогда раньше, потому что понимают, что ситуация для них становится действительно критической. Ведь в случае, если Запад продолжит линию, которая сейчас определилась (а она становится более четкой и очевидной - помощь Украине во многих направлениях и многими странами), то у Путина не остается никаких шансов", - подытожил Владимир Огрызко.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Глобальный Саммит мира - что известно

Напомним, 15-16 июня прошел Саммит мира. В мероприятии приняла участие 101 страна мира. По итогам Саммита стороны объявили финальную декларацию, предложения которой затем передадут стране-агрессору.

На следующем Саммите мира должна быть поставлена точка в войне, развязанной страной-агрессором РФ против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Второй Глобальный саммит мира по Украине может состояться в течение следующих одного-двух лет. Об этом в кулуарах Саммита мира в Швейцарии заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Что предусматривает декларация Саммита мира в Швейцарии / Инфографика: Главред

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