УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ультиматум Путина не сработал: Саммит мира довел россиян до истерики - Огрызко

Мария Николишин
19 июня 2024, 16:13
74
Этот саммит для нас стал дипломатической победой, а для России очередной дипломатической катастрофой, говорит дипломат.
Ультиматум Путина не сработал: Саммит мира довел россиян до истерики - Огрызко
Саммит мира довел россиян до истерики / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с YouTube

Накануне Саммита мира Путин выдвинул ультиматум, но переиграл сам себя. На саммите на его слова отреагировали ожидаемо негативно, сказали, что ультиматумы - это не тот язык, который мир хочет понимать. При этом на саммите подтвердили, что Украину будут поддерживать. Об этом на чате в Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

"Я бы назвал это очередным шантажом Путина. Но, как по мне, на этот раз он переиграл сам себя. У Путина была логика гопника: он требует больше, чем может проглотить, понимая, что дадут не все, а меньше, и так будет хорошо. Что сегодня "хорошо" для Путина? Замораживание линии фронта в том виде, в котором она есть сегодня. Если бы он попросил именно это, от него бы потребовали отступить. А так, попросил больше - согласятся на то, что есть сейчас. Такова банальная логика хулигана, который думает, что такой логикой руководствуются и все остальные", - сказал дипломат.

По его словам, этот трюк Путина был абсолютно неудачным и не смог стать темой для обсуждения. На это обратили внимание, как на очередную нелепость Путина, и не более того.

"Поэтому этот саммит для нас стал дипломатической победой, а для России очередной дипломатической катастрофой. Именно поэтому в Москве истерят, как никогда раньше, потому что понимают, что ситуация для них становится действительно критической. Ведь в случае, если Запад продолжит линию, которая сейчас определилась (а она становится более четкой и очевидной - помощь Украине во многих направлениях и многими странами), то у Путина не остается никаких шансов", - подытожил Владимир Огрызко.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Глобальный Саммит мира - что известно

Напомним, 15-16 июня прошел Саммит мира. В мероприятии приняла участие 101 страна мира. По итогам Саммита стороны объявили финальную декларацию, предложения которой затем передадут стране-агрессору.

На следующем Саммите мира должна быть поставлена точка в войне, развязанной страной-агрессором РФ против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Второй Глобальный саммит мира по Украине может состояться в течение следующих одного-двух лет. Об этом в кулуарах Саммита мира в Швейцарии заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ультиматум Путина не сработал: Саммит мира довел россиян до истерики - Огрызко
Что предусматривает декларация Саммита мира в Швейцарии / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Владимир Огрызко Саммит мира
Реклама

Главное за день

РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

17:04 Украина
Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

16:30 Аналитика
Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

15:22 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость 10635

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения 7188

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения

Многие с ним спали: блогер слил разгульную жизнь мужа Алсу 3017

Многие с ним спали: блогер "слил" разгульную жизнь мужа Алсу

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине 2547

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

Последние новости

17:04

РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

16:56

Главе ЦПК Шабунину готовят подозрение за неявку на военную службу - СМИ

16:50

Тяжелобольная Шеннен Доэрти подала в суд на экс-мужа-изменника

16:44

Russian edition: украинский певец планирует выступление с россиянами-путинистами

16:30

Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом КриволапомКогда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом Криволапом
16:26

Экс-президент США Дональд Трамп сильно опозорился: помахал рукой воображаемой толпеВидео

16:14

Почему нельзя считать деньги 20 июня: важные приметы в этот день

16:13

Ультиматум Путина не сработал: Саммит мира довел россиян до истерики - Огрызко

16:10

Одноразовый станет как новый: как заточить станок

Реклама
16:06

Как долго можно хранить соленые огурцы: простые советы для хозяекВидео

15:58

Россия "опустошила" свои войска возле Финляндии ради войны с Украиной - СМИ

15:56

Во Франции ультраправый кандидат в премьеры не хочет давать Киеву дальнобойные ракеты

15:22

Украина не может получить F-16: Снегирев назвал проблему передачи истребителей

15:11

Телеканал ТЕТ начал съемки 2 сезона сериала "Волонтеры"Видео

14:39

Простой рецепт настойки из малины на водке: сладость разольется во рту

14:38

Новый договор Путина и Ким Чен Ына: о какой взаимопомощи договорились диктаторы

14:16

На глазах у детей: миллионер застрелил популярную певицу на вилле в Турции

13:39

В сети раскрыли самый большой секрет Волочковой

13:37

Что нельзя готовить в алюминиевой кастрюле: удивятся даже опытные хозяйкиВидео

13:30

Отправка войск Эстонии в Украину: посол сделала неожиданное заявление

Реклама
13:17

Палец в рот не клади: 5 самых вспыльчивых знаков зодиака

13:05

В Украине улетят вверх цены хлеб: эксперт рассказала, что произошло

12:57

Россияне пытаются пробиться к возвышенности на Харьковщине - Defense Express

12:44

"Еще одна девочка": молодуха путиниста Петросяна объявила о пополнении в их семье

12:18

"РФ может дойти до Днепра": комбат Третьей штурмовой предупредил о рисках для Харькова

12:15

Трюк Путина с ультиматумом не удался, с Россией будут заканчивать – ОгрызкоВидео

12:14

Что будет у украинцев со светом осенью и зимой-2024: в Минэнерго дали прогноз

12:02

Враг атаковал энергетический объект в Украине: изменятся ли графики отключений

11:47

Тина Кароль показала 15-летнего сына-красавца и разоткровенничалась с фанатами

11:45

Для чего на самом деле Путин приехал к Ким Чен Ыну: в ISW раскрыли цель

11:24

Молодая Пугачева и дети с дорогими аксессуарами: Галкин показал свою семью

11:16

Гороскоп Таро на июль 2024: Ракам - озарение , Львам - вещий сон, Девам - сомненияВидео

11:15

Даже не F-16: стало известно, какой истребитель действительно нужен УкраинеВидео

10:57

В Минюсте оценили слухи об услугах, которые в Украине ограничат людям без военного билета

10:57

В Сети обсуждают крошечную квартиру без спальни за 200 тысяч в месяцВидео

10:52

Зачем РФ объявляет в розыск украинских чиновников: в ISW раскрыли цель Кремля

10:47

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Собакам - плохое настроение, Крысам - разочарование

10:29

"Два города под прицелом": украинцев предупредили о сильнейшей бомбежке

10:26

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 20 июня

10:21

Девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье

Реклама
10:21

"Какая конфетка": Лилия Ребрик удивила модным образом младшей дочери на мероприятии

10:19

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

09:58

В Госдепе США объяснили, на что может рассчитывать Киев на саммите НАТО в июле

09:47

Как распознать просроченное яйцо: стопроцентный трюк со стаканом

09:24

Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

09:23

Гороскоп на завтра 20 июня: Девам - большие потери, Водолеям - улыбнется фортуна

09:00

"Не увидим в ближайшее время": что случилось с Кейт Миддлтон после ее появления на публике

08:38

Как избавиться от червей в черешне за 20 минут - вылезут все

08:37

Украину накроют град и шквалы: синоптик сказала, когда испортится погода

08:32

ВСУ отбили позиции на Харьковщине "но": где наступают россияне - карты ISW

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять