Путин окружил себя родственниками: в ІЅԜ раскрыли последние кадровые изменения в РФ

Аналитики американского Института изучения войны проанализировали последние кадровые изменения в РФ и предполагают, что российский президент Владимир Путин пытается подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей и родственников.

В отчете ISW говорится, что Путин уволил четырех заместителей министра обороны и заменил их "близкой родственницей", сыном бывшего премьер-министра России и экономистом.

Также известно, что 17 июня Путин уволил заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и генерала армии Павла Попова, заменив их на заместителей министра обороны Анну Гражданскую и Павла Фрадкова и первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указы о кадровых перестановках в министерстве обороны, уволив сразу четырех заместителей министра и назначив трех новых заместителей.

Среди новоназначенных заместителей есть Анна Цивилова - жена бывшего губернатора Кемеровской области, который недавно стал министром энергетики, Сергея Цивилова. По данным журналистских расследований, она является родственницей Путина - двоюродной племянницей.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.