Россияне продвинулись и попали в ловушку в Волчанске: В ISW раскрыли детали

Российские оккупационные войска проводят активные наступательные действия на участках фронта вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого, находящихся к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время оккупанты смогли продвинуться на территорию агрегатного завода в Волчанске, где, вероятно, были заблокированы. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики, ссылаясь на представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Повха, сообщают, что подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады (6-й общевойсковой армейский корпус, Ленинградский военный округ) безуспешно наступают в районе Глубокого и Волчанского. Российское военное командование пытается вывести деградировавшие части 25-й мотострелковой бригады (6 АК, ЛВО) и 83-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (ВДВ), которые стали небоеспособными из-за значительных потерь.

Аналитики ISW отмечают, что геолокационные кадры украинских ударов по российским позициям, опубликованные 15 июня, свидетельствуют о том, что на неустановленную дату российские силы удерживали позиции в северо-западной части Агрегатного завода.

"Неизвестно, удерживают ли российские силы эти позиции на момент написания этой публикации", - добавляют аналитики.

В Институте изучения войны со ссылкой на украинский источник указывают на то, что войска РФ продвинулись на территорию агрегатного завода с начала боев за Волчанск 13 мая. Кроме того, российские оккупанты контролируют подступы к заводу с севера с 20 мая.

"Украинский источник заявил, что украинские войска установили огневой контроль над подступами как минимум до 1 июня, но российские войска смогли усилить российскую группировку на территории завода в период с 6 по 14 июня в ограниченном объеме", - говорится в отчете.

Информация о ситуации вокруг завода поступает с опозданием, отмечает украинский источник. По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, около 200 российских солдат, включая раненых и погибших, в настоящее время изолированы на Агрегатном заводе. Это произошло после того, как российские войска пытались пересечь реку Волчья к востоку от завода в неустановленную дату и попали под огонь украинских войск, а затем вошли на территорию завода.

Один так называемый российский "военкор" утверждал, что российские войска контролируют "большую часть" Агрегатного завода. Другой так называемый российский "военкор" утверждал, что российские войска, однако, не контролируют этот завод, но в своем посте, который был удален, утверждал, что российские войска не контролируют этот завод.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.