ВСУ перехватили инициативу на Харьковщине: комбат назвал решающий фактор

Военный отмечает, что для российских оккупантов не осталось безопасного места вблизи украинской границы из-за эффективных ударов западным вооружением.

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Комбат рассказал, как ВСУ перехватили инициативу у РФ / Колаж Гларвед, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины успешно перехватывают инициативу на Харьковском направлении. Успешные действия украинских военных напрямую связаны с разрешением западных стран наносить удары по территории РФ. Об этом в эфире Еспресо сообщил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, Силы обороны Украины успешно выполняют задачи на Харьковщине.

"После предоставления разрешения на применение оружия беспилотники, а также высокоточное оружие наших партнеров достаточно эффективно, мощно работает по РФ. Это очень сильно играет в пользу Сил обороны, потому что противник потерял возможности максимально приближаться к линии государственной границы и чувствовать себя там безнаказанным", - указал военный. видео дня

Федоренко добавил, что до того, как западные страны позволили наносить удары по России собственным вооружением, ВСУ активно применяли БпЛА для уничтожения военных целей на территории РФ.

Однако, комбат отмечает, что этого было мало для того, чтобы россияне поняли, что безопасного места для них вблизи украинской границы больше нет.

По его данным, украинские военные осуществили успешные контратакующие действия в направлении населенных пунктов Стрелечье-Глубокое и в самом городе Волчанск.

"Возможности применения высокоточного оружия напрямую разрушили противнику быстрое плечо логистики у линии государственной границы. Чтобы было понятно: есть линия государственной границы, противник накапливается на своей территории близко, чтобы потом быстро и маневренно переходить линию государственной границы. Применение высокоточного оружия дало возможность, чтобы противник от уровня государственной границы должен был вытягивать основные силы и средства в тыл и мигрировать, применяя другую тактику - меньшего количества групп, меньше насыщения и так далее, что существенно ударило по его ударно-штурмовым возможностям", - сказал военнослужащий.

Он резюмировал, что Силы обороны, в частности с помощью пакета военной помощи и украинских беспилотников, получили возможность эффективно и точно поражать противника, что способствовало блокированию его наступательной инициативы и стабилизации ситуации на поле боя.

Федоренко отметил, что таким образом Силы обороны Украины смогли вернуть себе инициативу на Харьковском направлении, однако дальнейшая работа продолжается.

"Я уверен в успехе, здесь даже не просто сдержанный оптимизм, а таки уверенный оптимизм", - сказал он.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - какая ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины отбили первую волну наступления российских оккупационных войск в Харьковской области, проводя активные контратаки на Харьковском направлении. По словам военного аналитика Алексея Гетьмана, враг готовится ко второй волне наступления, усиливая свои позиции.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил о том, что российские силы заблокированы на территории агрегатного завода в Волчанске. Поставка провизии и БК для них осуществляется дронами.

Российское военное командование направляет большее количество резервов и ресурсов на Харьковское направление, чтобы прекратить отступление собственных войск. Об этом заявил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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