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Ключевой результат Саммита мира: в 3 ОШБр сделали заявление о победе Украины

Юрий Берендий
16 июня 2024, 09:10
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Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин отметил, что для достижения победы Украины в войне против России нужен целый комплект мероприятий.
Ключевой результат Саммита мира: в 3 ОШБр сделали заявление о победе Украины
В 3 ОШБр объяснили, что нужно для победы Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента, t.me/MaksymZhorin

Победа Украины не наступит сразу на следующий день после окончания Глобального саммита мира в Швейцарии. Украинцы должны понимать, что он не будет панацеей в войне России против Украины. Об этом в своем Телеграмм-канале написал майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Все международные события являются важным, но лишь одним из инструментов, который позволяет укрепить позиции Украины в дипломатической плоскости.", - пояснил военный.

Жорин отмечает, что для достижения финального результата необходим комплекс мероприятий, который включает усиление оборонных возможностей, развитие собственного военно-промышленного комплекса, успехи на фронте и увеличение милитаризации общества.

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Он считает, что ключевым результатом саммита должно стать принятие миром основной идеи, что мир возможен только на условиях Украины. Также важно, чтобы союзники понимали необходимость постоянной поддержки Украины, включая поставки оружия.

"Единственное, чего не хочется - чтобы украинское общество воспринимало это как панацею, что принесет завтра победу. Мы должны жить реалиями, где РФ войну завершать не собирается. Где нам за свое государство еще придется бороться", - подытожил Жорин.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Что известно о Глобальном саммите мира - заявления Зеленского на саммите мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Швейцарии, пояснил, что отсутствие России на саммите связано с ее нежеланием способствовать миру. После согласования плана действий всеми представителями стран, его передадут РФ, чтобы на втором саммите мира зафиксировать "реальный конец войны".

По данным агентства Reuters, в финальной декларации Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, будет отмечена ответственность России как страны-агрессора за развязывание полномасштабной войны против Украины.

Зеленский также сообщил, что на саммите мира в Швейцарии представлено 101 государство мира, включая международные организации.

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