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Россияне попали в полное окружение на Харьковщине: известна судьба оккупантов

Юрий Берендий
16 июня 2024, 08:42
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У российских военных, которые попали в окружение на агрегатном заводе в Волчанске есть только 2 варианта дальнейших действий, считает военный эксперт.
Россияне попали в полное окружение на Харьковщине: известна судьба оккупантов
У военных РФ, попавших в окружение есть только 2 варианта развития событий / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepststaemap

Российские оккупационные войска попали в окружение на Харьковщине. Силы врага заблокированы на территории агрегатного завода в Волчанске, поставки провизии и БК затруднены. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, наступление российских войск на этом направлении фронта находится в стадии стагнации, ведь после продвижения в направлении населенного пункта Тихое, они были вынуждены возвращаться на исходные позиции.

"В самом Волчанске очень интересная ситуация возникла недавно, когда их штурмовое подразделение было окружено на заводе. С одной стороны якобы, если смотреть на карты, то там есть контроль, а с другой стороны - это подразделение, которое находится полностью в окружении", - отметил Коваленко.

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Эксперт указывает на то, что снабжение окруженных военных РФ осуществляется с помощью дронов. Коваленко добавляет, что из данной ситуации у вражеского подразделения будет только 2 варианта выхода: сдаться в плен или стать 200-ми.

"Это ненадежный логистический элемент, который может им помочь удержать эту позицию, поэтому в ближайшее время, я думаю, они или сдадутся в плен, или будут двухсотыми", - подытожил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он отметил, что в целом наиболее опасные зоны, где российские войска все еще могут продвигаться, - это Покровское, Краматорское направление, а также город Часов Яр. В целом, ситуация в Харьковской области является более стабильной и под контролем Вооруженных сил Украины.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о боях в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, боец из 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", рассказал о боях за Волчанск в Харьковской области, где российские оккупанты уже 5 дней заблокированы на агрегатном заводе.

Российская оккупационная армия имеет преимущество в живой силе и артиллерии на Харьковском направлении, но не может продолжать наступление. Зато украинские военные постепенно отвоевывают утраченные территории, сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Чиновник НАТО на правах анонимности раскрыл потери российских оккупационных войск в ходе наступления на Харьковщине в мае 2024 года.

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