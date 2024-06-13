РФ усиливает позиции: Гетьман заявил о второй волне наступления на Харьковщине

ВСУ контратакуют оккупантов и отбили первую волну наступления армии страны-агрессора России в Харьковской области. Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что захватчики продолжают усиливать свои позиции и готовятся ко второй волне наступления.
Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что сейчас Москва пытается расширить фронт, чтобы оттянуть украинские Силы обороны с востока.
"Харьковское и Сумское направления - дополнительные участки линии фронта, созданные для приближения к городам Харькова и Сум на расстояние прицельного выстрела ствольной артиллерии. Целью было превратить эти города в серую зону или хотя бы держать их под артиллерийским огнем", - рассказал он.видео дня
Гетьман подчеркнул, что оккупанты установили два плацдарма на переднем крае фронта на расстоянии 13-15 км, а в глубине - на 3-5 км. Вероятно, россияне планируют расширить свои позиции. Впрочем, захватить Харьков не удастся.
"Если соединить линии, получится примерно 40 километров. Это место, где может атаковать дивизия, и там есть больше, чем дивизия. Там достаточно сил, которые они подтягивают. Есть информация, хотя и неподтвержденная, что там используются призывники, а не только мобилизованные или контрактники. Они готовятся, и, скорее всего, там началась или начнется вторая волна. Однако они прекрасно понимают, что захватить или окружить города-миллионники такой группировкой невозможно", - заявил Гетьман
Он отметил, что российские войска начали движение месяц назад, открывая новые фронты. По мнению аналитика, это могло быть связано с "чистками" в российском Минобороны.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Напомним, что страна-агрессор Россия может повторить жестокий сценарий Алеппо в Харькове. В Алеппо авиация РФ, поддерживающая сирийское правительство в гражданской войне, разрушила системы водоснабжения, а также разбомбила больницы и школы.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал Байдену о ситуации в Харькове. Отмечается, что украинский президент намекнул, что речь идет о разрешении наносить удары по России западным оружием.
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