Новая концепция операций: ВСУ могут попытаться ослабить ПВО РФ - детали от ISW

Со временем украинская армия сможет перейти к концепции операций, которая сочетает авиацию с поддержкой наземных операций, но при трех условиях, сообщает ISW.

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ВСУ могут попытаться ослабить ПВО РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, 38 отдельная бригада морской пехоты

Украинская армия может пытаться ослабить противовоздушную оборону страны-агрессора России накануне поставок истребителей F-16. В случае успеха, это может позволить ВСУ эффективнее использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе, говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики говорят, что свидетельством о возможных попытках Украины ослабить российскую ПВО является уничтожение батарей С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области, и повреждение дронами двух самолетов Су-57 на аэродроме Ахтубинск.

"Системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важными средствами российской ПВО и авиации, которые лишают Украину возможности использовать самолеты вблизи линии фронта", - добавили аналитики. видео дня

В отчете также сообщается, что если ВСУ ослабят ПВО России до того, как Украина получит значительное количество самолетов, то военные могут создать условия для будущего использования пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам.

По словам аналитиков, со временем украинская армия сможет перейти к концепции операций, которая сочетает авиацию с поддержкой наземных операций, но при трех условиях:

если украинские военные получат достаточное количество истребителей;

западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов;

если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

В отчете также подчеркивается, что по словам западных официальных лиц, Украина и в дальнейшем будет сталкиваться с материальными и тренировочными ограничениями, что, вероятно, помешает ей широкомасштабно использовать авиацию в 2024 году.

"Украинские и западные официальные лица ранее отмечали, что понадобится значительное время для надлежащей подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения Вооруженных сил Украины по меньшей мере 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе, необходимого для поддержки наземных операций", - добавили в ISW.

Передача Украине F-16 - последние новости

Напомним, первые самолеты F-16 ожидают в Украине уже этим летом. Известно, что часть истребителей будут хранить на иностранных базах. Такое решение необходимо для того, чтобы обезопасить самолеты от российских атак.

Также известно, что Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года.

Кроме того, в ISW ранее отмечали, что полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов. Такое количество специалистов будет подготовлено только до конца 2025 года.

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