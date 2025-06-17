Громкая ночь в РФ: дроны атаковали важный завод в Тамбовской области

Всего было слышно около десяти взрывов.

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Взрывы в Тамбовской области РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Тамбовской области РФ раздавались взрывы

Под атаку беспилотников, вероятно, попал завод Прогресс

Он является одним из пяти крупнейших предприятий Тамбовской области

Ночью, 17 июня, Тамбовская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. Целью удара, вероятно, стал завод Прогресс в Мичуринске. Об этом сообщил руководитель общественной организации Центр изучения оккупации Петр Андрющенко.

Известно, что взрывы в районе Котовска и на подлете к Тамбову начали раздаваться после 1:40 ночи. Всего было слышно около десяти взрывов, перед этим в ночном небе был слышен звук пролетающих беспилотников.

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Местные сообщали, что около 02:00 атаки распространились на другие населенные пункты, среди которых Инжавино, Мичуринск, Кузьмино-Гата и Калаисы.

Андрющенко отметил, что завод Прогресс, который расположен в Мичуринске, специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой.

"Это советско-российское высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве систем управления для авиации и ракетной техники (включая гиромоторы, гироузлы, системы стабилизации, автопилоты и т.д.)", - написал он.

Стоит добавить, что этот завод является одним из пяти крупнейших предприятий Тамбовской области России.

По словам Андрющенко, завод Прогресс уже неоднократно становился объектом атак беспилотников. Последний раз удар по предприятию был зафиксирован 6 июня, когда дрон попал в производственный цех.

В то же время, местные власти пока не комментируют события.

Завод Прогресс в России / фото: Петр Андрющенко

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 16 мая в городе Орел, что в Орловской области России, прогремело по меньшей мере десять взрывов. Виднелись яркие вспышки в небе над нефтяным объектом.

Ударные дроны утром 15 июня атаковали цели в российском Татарстане. Возможной целью атаки могла стать особая экономическая зона Алабуга, где, по информации СМИ, осуществляется сборка российских БПЛА.

Позже в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины нанесли очередной прицельный удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Поражено одно из мест производства ударных БпЛА.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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