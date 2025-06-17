"Позиция понята": команда Данилко прокомментировала скандал вокруг артиста

Команда Данилко попыталась оправдать артиста.

https://glavred.info/starnews/poziciya-ponyata-komanda-danilko-prokommentirovala-skandal-vokrug-artista-10673951.html Ссылка скопирована

Андрей Данилко - скандал после концерта в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Данилко

Вы узнаете:

Команда Данилко объяснила поступок артиста

Как они его оправдали

Команда украинского певца Андрея Данилко рассказала, почему он исполняет свои старые хиты на языке страны-оккупанта РФ.

Напомним, 13 июня артист выступил в Киеве на концерте, где спел песни "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана" на русском языке, после чего разгорелся громкий скандал.

видео дня

В комментарии для УП команда певца заявила, что Данилко говорит на своем локальном диалекте и это является неотъемлемой частью образа Верки Сердючки. Также там заверили, что певец согласно языковому законодательству ничего не нарушил, ведь может исполнять авторские песни, в том числе и на русском языке.

Смотрите видео, как Андрей Данилко выступил в Киеве:

Андрей Данилко на концерте в Киеве / фото: скрин t.me/glavredinfo

"Андрей Данилко не использовал русского языка во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа. Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте", — сказали в команде Андрея.

Андрей Данилко и Алла Пугачева / фото: instagram.com, Андрей Данилко

Отметим, языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился в полицию, чтобы правоохранители разобрались в ситуации после концерта Андрея Данилко.

Андрей Данилко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Андрей Данилко - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Андрей Данилко впервые за долгое время откровенно заговорил о личной жизни. В свой 51 год артист никогда не был женат и у него нету детей. Завесу таинственности он приоткрыл во время разговора с журналистами.

А также Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред