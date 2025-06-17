Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Позиция понята": команда Данилко прокомментировала скандал вокруг артиста

Элина Чигис
17 июня 2025, 08:42
1698
Команда Данилко попыталась оправдать артиста.
Андрей Данилко
Андрей Данилко - скандал после концерта в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Данилко

Вы узнаете:

  • Команда Данилко объяснила поступок артиста
  • Как они его оправдали

Команда украинского певца Андрея Данилко рассказала, почему он исполняет свои старые хиты на языке страны-оккупанта РФ.

Напомним, 13 июня артист выступил в Киеве на концерте, где спел песни "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана" на русском языке, после чего разгорелся громкий скандал.

видео дня

В комментарии для УП команда певца заявила, что Данилко говорит на своем локальном диалекте и это является неотъемлемой частью образа Верки Сердючки. Также там заверили, что певец согласно языковому законодательству ничего не нарушил, ведь может исполнять авторские песни, в том числе и на русском языке.

Смотрите видео, как Андрей Данилко выступил в Киеве:

Андрей Данилко на концерте в Киеве
Андрей Данилко на концерте в Киеве / фото: скрин t.me/glavredinfo

"Андрей Данилко не использовал русского языка во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа. Позиция Андрея Данилко, который живет и работает в Украине, понятна с первых дней войны, и не может вызывать сомнений. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он активно поддерживает ВСУ, а также наших ребят, которые получили ранения на фронте", — сказали в команде Андрея.

Андрей Данилко и Алла Пугачева
Андрей Данилко и Алла Пугачева / фото: instagram.com, Андрей Данилко

Отметим, языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился в полицию, чтобы правоохранители разобрались в ситуации после концерта Андрея Данилко.

Андрей Данилко
Андрей Данилко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Андрей Данилко - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Андрей Данилко впервые за долгое время откровенно заговорил о личной жизни. В свой 51 год артист никогда не был женат и у него нету детей. Завесу таинственности он приоткрыл во время разговора с журналистами.

А также Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Андрей Данилко?

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Верка Сердючка Андрей Данилко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами

РФ ударила по Киеву ракетой с кассетными боеприпасами

10:23Война
"Дорого обходятся": Трамп назвал реальную причину отложения санкций против РФ

"Дорого обходятся": Трамп назвал реальную причину отложения санкций против РФ

10:09Политика
Ракетный удар по Украине: РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты

Ракетный удар по Украине: РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты

09:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Ударит аномальная жара: известно, когда Украину накроет засуха

Карта Deep State онлайн за 17 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 17 июня: Львам - удивительный сюрприз, Девам - счастливые новости

Гороскоп на сегодня 17 июня: Львам - удивительный сюрприз, Девам - счастливые новости

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 июня (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 17 июня: Быкам - побег, Обезьянам - вызов

Китайский гороскоп на завтра 17 июня: Быкам - побег, Обезьянам - вызов

Последние новости

10:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 июня (обновляется)

10:23

РФ ударила по Киеву ракетой с кассетными боеприпасамиФото

10:09

"Дорого обходятся": Трамп назвал реальную причину отложения санкций против РФ

09:55

Украине грозит серьезный дефицит: названа причина резкого подорожания хлеба

09:44

Ракетный удар по Украине: РФ запустила более 440 дронов и 32 ракетыФотоВидео

России не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - ГорбачРоссии не нужно завершение войны в Украине для нападения на НАТО - Горбач
09:18

175 дронов, 14 крылатых ракет и две баллистические: чем РФ била по Киеву 17 июняФото

09:17

Громкая ночь в РФ: дроны атаковали важный завод в Тамбовской области

08:53

Карта Deep State онлайн за 17 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:42

"Позиция понята": команда Данилко прокомментировала скандал вокруг артиста

Реклама
08:22

Склады опустошены: в ISW сказали, когда РФ исчерпает запасы танков

08:12

Ракета прошла через 9 этажей: в МВД сообщили о последствиях удара РФ по КиевуФотоВидео

07:54

"Чьих детей защищают другие папы": Маричка Падалко сделала публичное заявление

07:40

Атака дронов на Одессу: возникли пожары, есть разрушения и пострадавшиеФото

07:10

Какой объект скрыт на рисунке: только "гении головоломок" угадают за 7 секунд

06:28

Киев - в дыму после атаки РФ, повреждены многоэтажки, много раненых: деталиВидео

05:35

Почему нельзя говорить слово "поробка": учитель призвала избегать ошибкиВидео

05:04

Гороскоп на завтра 18 июня: Скорпионам - финансовая выгода, Водолеям - проблемы

04:30

Мобилизация 18-24-летних в Украине: Горбач сказал об "удобной" позиции ЗападаВидео

04:05

Знают единицы: ученые раскрыли, какой стороной правильно вешать туалетную бумагуВидео

03:48

"Обмен" украинских детей на россиян: в ООН сделали первое заявление

Реклама
03:43

Стоят безумно дорого: в Украине растут одни из самых дорогих грибов в мире

02:35

Путин может начать новое "СВО" в Европе: появился неожиданный прогнозВидео

01:35

РФ подняла в воздух МиГ, летит баллистика и Калибры: Украина под массированной ракетной атакой

01:30

"Самый любимый парень": Меган Маркл показала редкие кадры с принцем Гарри и детьми

01:07

Украине угрожает ракетная атака: Россия активизировала авиацию и флот

00:25

"Очень грустно": жена Брюса Уиллиса показала новое фото больного актера

00:22

Массированная атака "Шахедов" на Киев: раздаются взрывы, работает ПВО, есть пострадавшие

16 июня, понедельник
23:56

13 "добрых" дронов остановили завод в РФ: детали инцидента с "Невинномысским Азотом"

23:11

"Если я внезапно умру": Наталка Денисенко заговорила о смерти

23:06

Они приехали на лечение из Одессы: в Израиле погибла целая украинская семья

23:04

Его песни слушал весь СССР, а исчез в 30: что скрывает история ИвасюкаВидео

21:58

Оккупанты снова ударили по мирному населению: новые подробности из Купянска

21:46

Сюрприз от Навроцкого: как новый курс Польши может ударить по Украине и ЕСВидео

21:44

Комбат Ширшин, раскритиковавший Курскую операцию, раскрыл заключение служебной проверки

21:29

Помидоры будут больше и быстрее созревать, если выполнить одно заданиеВидео

21:19

Дива Монро рассказала о личной жизни и биологическом родстве с сыном подруги

20:48

4 способа заготовить черную смородину на зиму: вкусно, полезно и без потерь

20:45

Заходят с трех направлений: РФ пытается окружить стратегический город на Востоке

20:42

Безумные перемены уже на пороге - какие знаки зодиака проведут лучшее лето 2025

20:41

Трамп намекнул, кто виноват в войне в Украине: и это не ПутинВидео

Реклама
20:12

"Приравнены к ангелам": священник рассказал, почему дети до 7 лет не исповедуютсяВидео

19:56

"Сюрприз для россиян": Украина смогла модернизировать HIMARS и уничтожила колонну РФ

19:49

Фицо поддержал Украину в ЕС, но не в НАТО: что за этим стоит, кроме экономики

19:41

Украину атакует невыносимая жара: синоптики назвали дату нового похолодания

19:22

Россия "подмешала" своих к телам украинцев: в МВД раскрыли циничные моменты

19:05

Как замораживать мясо, рыбу, овощи и фрукты - способы, которые сохранят вкусВидео

18:59

Комары не выдерживают запаха: простое средство, которое можно сделать самостоятельноВидео

18:24

Нейтральный статус для Украины - Зеленский сделал важное заявление

17:51

Откуда взялись россияне и при чем тут Ельцин - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

17:28

Наполнят сад красотой и ароматом - 3 вида растений, которые стоит посадить летом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять