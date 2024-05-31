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ПВО бессильна: в Генштабе раскрыли детали взрывов в Краснодарском крае РФ

Мария Николишин
31 мая 2024, 10:35
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Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства.
ПВО бессильна: в Генштабе раскрыли детали взрывов в Краснодарском крае РФ
ВСУ нанесли удар по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

В ночь на 31 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар. По состоянию на сейчас в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что это очередной результат скоординированных действий Сил обороны.

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале суток 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".

видео дня

"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается. "Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии РФ. Дальше будет...", - добавляют в Генштабе ВСУ.

В российском порту Кавказ вспыхнул мощный пожар - видео:

ПВО бессильна: в Генштабе раскрыли детали взрывов в Краснодарском крае РФ

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в России - последние новости:

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 31 мая жители Тамани, Керчи и Глазовки проснулись из-за сильных взрывов. В порту Кавказ вспыхнул мощный пожар, который был виден даже со спутника.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, удар по паромной переправе и нефтяному терминалу порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ был нанесен сразу восемью ракетами РК-360МЦ "Нептун" украинского производства.

Вчера, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму.

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