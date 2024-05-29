Удар ВСУ по аэродрому в Луганске: появились свежие снимки с последствиями атаки

В результате ночного удара 27 мая на аэродроме во временно оккупированном Луганске произошел сильный пожар. Появились спутниковые снимки с последствиями атаки по объекту, где, в частности, находился радиолокационный комплекс "Небо-М" российских оккупантов. Об этом сообщает "Радио Свобода" и публикует спутниковые снимки от Planet Labs с последствиями удара по Луганску.
На фотографии со спутника, снятой 28 мая, наблюдаются последствия большого пожара к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Луганского авиаучилища.
Смотрите видео с последствиями удара по Луганску 27 мая:
В то же время, на фотографии от 10 мая на этом месте видны части радиолокационного комплекса "Небо-М", предназначенного для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.
Также следует отметить, что представители оккупационной "власти" Луганска сообщали о возгорании в результате удара "в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов".
Что известно о РЛС "Небо"?
"Небо" - семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Разработчик - Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (ННИИРТ). Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск.
В варианте ПВО антенная система сложнее, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. В варианте для сухопутных войск антенная система упрощена для повышения мобильности, пишет Википедия.
Удар по Луганску 27 мая - что известно о последствиях "прилета"
Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 мая во временно оккупированном Россией Луганске прогремели взрывы.
Глава Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор подтвердил взрывы в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода в Луганске.
Российские Z-каналы сообщают, что в результате ракетных ударов по оккупированному Луганску было ликвидировано более 20 элитных российских спецназовцев. Пропагандисты жалуются на прилет ракет по замаскированной базе спецназа Главного управления Генштаба РФ, бойцы которого готовились к отправке "на одно из самых горячих направлений" фронта.
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