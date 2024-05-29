Кого в Украине принудительно не мобилизуют в ВСУ в июне: что случилось

По закону о мобилизации в Украине военнослужащие, вернувшиеся из российского плена, могут призваться в ВСУ только по собственному желанию.

https://glavred.info/ukraine/kogo-v-ukraine-prinuditelno-ne-mobilizuyut-v-vsu-v-iyune-chto-sluchilos-10568765.html Ссылка скопирована

Кого принудительно не мобилизуют в ВСУ в июне - что произошло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В рамках мобилизации в Украине некоторые категории граждан запрещено принудительно призывать на службу в Силы обороны. Такие люди могут вступать в их ряды только на контракт и добровольно, сообщает "24 канал".

Согласно новому закону о мобилизации в Украине военнослужащие, которые вернулись из российского плена, могут призваться в ВСУ только по собственному желанию.

Также добровольно вступить в ВСУ могут граждане Украины, которым еще не исполнилось 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку.

видео дня

Кроме того, добровольно на контракт в Силы обороны могут пойти лица с инвалидностью, иностранные граждане и люди без гражданства. Для этого им следует обратиться в ТЦК и СП (в просторечии – военкомат) по месту фактического проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой собираются служить.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - обновление данных военнообязанными

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Также если военнообязанный не обновит свои учетные данные в течение двух месяцев, то есть до 18 июля, полиция может его задержать и доставить в ТЦК. Однако здесь есть определенные нюансы.

Как сообщал Главред, подполковник Павел Литвин рассказал - система онлайн-учета военнообязанных "Оберіг" собирает данные из различных реестров, в частности налогоплательщиков, что позволяет ТЦК находить работодателей военнообязанных и организовывать их визиты в военкоматы.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред