Кого в Украине принудительно не мобилизуют в ВСУ в июне: что случилось

В рамках мобилизации в Украине некоторые категории граждан запрещено принудительно призывать на службу в Силы обороны. Такие люди могут вступать в их ряды только на контракт и добровольно, сообщает "24 канал".
Согласно новому закону о мобилизации в Украине военнослужащие, которые вернулись из российского плена, могут призваться в ВСУ только по собственному желанию.
Также добровольно вступить в ВСУ могут граждане Украины, которым еще не исполнилось 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку.
Кроме того, добровольно на контракт в Силы обороны могут пойти лица с инвалидностью, иностранные граждане и люди без гражданства. Для этого им следует обратиться в ТЦК и СП (в просторечии – военкомат) по месту фактического проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой собираются служить.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Мобилизация в Украине - обновление данных военнообязанными
Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.
Также если военнообязанный не обновит свои учетные данные в течение двух месяцев, то есть до 18 июля, полиция может его задержать и доставить в ТЦК. Однако здесь есть определенные нюансы.
Как сообщал Главред, подполковник Павел Литвин рассказал - система онлайн-учета военнообязанных "Оберіг" собирает данные из различных реестров, в частности налогоплательщиков, что позволяет ТЦК находить работодателей военнообязанных и организовывать их визиты в военкоматы.
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