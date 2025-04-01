Оптическая иллюзия: найдите спрятавшуюся птицу в спальне за 7 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

https://glavred.info/life/opticheskaya-illyuziya-naydite-spryatavshuyusya-pticu-v-spalne-za-7-sekund-10651934.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

На картинке изображена спящая в спальне девочка. В беспорядке спрятана птица, которая искусно замаскирована.

Цвет и контуры маленькой птички сливаются с окружающей обстановкой, делая ее еще более неуловимой для обнаружения с первого взгляда.

видео дня

Итак, сможете ли вы найти птицу всего за 7 секунд?

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Вы уже нашли птицу? Если - нет, вот несколько советов для вас:

Обратите внимание на неровности на общем изображении: форма птицы может отклоняться от общей структуры сцены.

Увеличьте изображение. Птица довольно мала по сравнению со всей сценой.

Вы нашли птицу? Если - да, поздравляем: ваше внимание к деталям феноменально.

Если вы не нашли маленькую птичку, то не теряйте надежды, попробуйте решить головоломку снова без ограничения по времени.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред