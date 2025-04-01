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Оптическая иллюзия: найдите спрятавшуюся птицу в спальне за 7 секунд

Виталий Кирсанов
1 апреля 2025, 05:50
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

На картинке изображена спящая в спальне девочка. В беспорядке спрятана птица, которая искусно замаскирована.

Цвет и контуры маленькой птички сливаются с окружающей обстановкой, делая ее еще более неуловимой для обнаружения с первого взгляда.

видео дня

Итак, сможете ли вы найти птицу всего за 7 секунд?

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Вы уже нашли птицу? Если - нет, вот несколько советов для вас:

  • Обратите внимание на неровности на общем изображении: форма птицы может отклоняться от общей структуры сцены.
  • Увеличьте изображение. Птица довольно мала по сравнению со всей сценой.

Вы нашли птицу? Если - да, поздравляем: ваше внимание к деталям феноменально.

Если вы не нашли маленькую птичку, то не теряйте надежды, попробуйте решить головоломку снова без ограничения по времени.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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