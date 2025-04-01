Нужны документы и четкие условия: Плетенчук рассказал о перемирии на море

Соблюдение перемирия в море сейчас трудно оценить.

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Соблюдение перемирия на море / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Формализованного документа, который содержит требования, границы и условия перемирия в море нет

Часть Черного моря все еще заминирована

Украине важно, чтобы прекратились обстрелы портовой инфраструктуры

Перемирие на море требует официальных документов и четких условий, но их пока нет. Об этом заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире Новости Live.

По его словам, говорить о соблюдении перемирия в море трудно, потому что формализованного документа, который содержит требования, границы, условия договоренности, не существует.

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"Мы должны дождаться окончания процесса переговоров и, соответственно, их юридического оформления", - отметил он.

Плетенчук также добавил, что часть Черного моря все еще заминирована, в том числе украинской стороной. Так наше государство пытается защититься от потенциального вторжения со стороны россиян.

"Разминирование побережья продолжается постоянно. И, конечно, речь идет сейчас о путях морской коммуникации, то есть те маршруты, по которым судно заходит и выходит, это, конечно, якорные стоянки и места загрузки. Поэтому это процесс перманентный. Сейчас он происходит в боевых условиях. Это уникальный опыт украинских военных, однако довольно тяжелый опыт. И, конечно, если ситуация с безопасностью будет лучше, то эта работа облегчится", - подчеркнул он.

Представитель Военно-морских сил отметил, что также важным для Украины результатом перемирия в море будет прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. Это основное требование соглашения, которое даст возможность гражданским морякам, гражданскому судоходству работать, "не оглядываясь на возможные удары баллистикой".

Плетенчук рассказал о перемирии на море - видео:

Перемирие на море - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 23-25 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры с участием делегаций Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации. Целью этих встреч, в частности, было достижение договоренностей о прекращении боевых действий в Черном море и обеспечение безопасного судоходства в регионе.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что если Россия нарушит договоренности о морском перемирии, США должны отреагировать соответствующими мерами.

В то же время, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что для того, чтобы перемирие в Черном море заработало, во временно оккупированном Крыму не должно быть российских военных.

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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