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Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причину

Алёна Воронина
1 апреля 2025, 08:47обновлено 1 апреля, 10:11
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Без Путина процесс окончания войны сдвинется с мертвой точки, но быстро двигаться не будет.
Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причину
Война быстро не закончится, даже если Путин умрет, считает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Основные тезисы Коваленко:

  • Даже после смерти Путина война быстро не закончится
  • Люди из окружения российского диктатора не смогут сразу включить заднюю
  • Также российское общество не будет к этому готово

Даже если российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время не станет, это не значит, что война в Украине после этого быстро закончится.

Люди из окружения Путина, которые будут оставаться в руководстве, не смогут быстро дать заднюю. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде.

"Если представить, что завтра Путина не станет, все равно быстро все не решится. Потому что люди из его пула, которые будут оставаться в руководстве, хоть и начнут грызться за кресло Путина, не смогут сразу включить заднюю", - сказал Коваленко.

Также, по его словам, российское общество для этого не подготовлено.

"И также будет внутренняя конфронтация в российских силовых структурах. Поэтому без Путина этот процесс сдвинется с мертвой точки, но быстро он не пойдет", - подытожил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Переговоры о режиме прекращения огня в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня. Путин игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня.

Также ранее сообщалось, что Украина назвала четыре "требования" России. Страна-оккупант РФ готовится к следующей фазе уничтожения государственности Украины. Кремль стремится ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь со стороны партнеров, а также заблокировать интеграцию Киева в НАТО. Риторика Москвы достигла уровня эскалации, который был перед началом полномасштабной войны, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, Трамп установил Путину "психологический дедлайн" по прекращению огня в Украине. Трамп в очередной раз заявил, что давно и хорошо знает Путина, и что уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

Также сообщалось, что Трампу предложили дату прекращения огня в Украине - в СМИ раскрыли "дедлайн". Президент Финляндии отметил, что Трамп становится все более нетерпеливым в отношении действий России.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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