Клубника будет больше и вкуснее, если посадить возле нее одно растение

Важное значение имеет то, какие именно растения растут рядом с клубникой, ведь некоторые могут способствовать ее росту и развитию, а некоторые - подавлять их.

https://glavred.info/sad-ogorod/klubnika-budet-bolshe-i-vkusnee-esli-posadit-vozle-nee-odno-rastenie-10652114.html Ссылка скопирована

Что посадить возле клубники, чтобы ягоды были крупные/ коллаж: Главред, фото: скрин, pixabay

В узнаете:

Что можно сажать возле клубники

Какое растение способствует тому, чтобы клубника была больше и вкуснее

Об одном способе, как улучшить урожайность клубники, догадываются не все. Речь идет о выращивании рядом с ягодами некоторых растений, которые положительно влияют на клубнику, способствуют ее росту и развитию, а также могут помочь улучшить вкус ягод.

Хорошие растения-соседи для этих ягод также привлекут соответствующих жуков-опылителей и хищных насекомых, чтобы растения клубники были свободными от вредителей и были продуктивными, пишет express.co.uk.

видео дня

По словам экспертов, которые ведут блог My Garden, правильно подобранные растения-спутники могут повысить урожайность клубники до 20%, что поможет вырастить "более вкусный, большой и здоровый урожай". По их мнению, единственным "выдающимся" растением для выращивания рядом с клубникой является базилик.

Эта ароматная трава известна своей способностью отпугивать вредных насекомых, таких как тля и паутинный клещ, которые могут угрожать вашим растениям клубники.

Когда рядом с клубникой растет базилик, создается естественный барьер против этих вредителей.

В дополнение к своим свойствам отпугивать вредителей, базилик также усиливает вкус клубники, делая ее еще вкуснее после сбора, отмечают эксперты.

Ароматические масла, которые выделяет базилик, также могут маскировать запах клубники, не давая вредителям понять, где именно она растет. Таким образом создается еще более здоровая среда выращивания.

Еще одно хорошее растение-компаньон для клубники - орегано. Это выносливое многолетнее растение не только любит расти в таких почвенных условиях, как и клубника, но и привлекает полезных насекомых. Также плотные листья орегано могут помочь накрыть почву и таким образом уменьшить рост сорняков и сохранять влагу в почве.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред