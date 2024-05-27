Как с помощью 'Оберіга' будут искать уклонистов: в ТЦК рассказали подробности

Система онлайн-учета военнообязанных "Оберіг" собирает информацию из разных реестров — в том числе, например, налогоплательщиков. Именно поэтому, благодаря таким данным, ТЦК может найти работодателя большинства военнообязанных и через него организовать визит этого человека в военкомат. Об этом утверждает заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева подполковник Павел Литвин, сообщает "Громадське".
"Бумажный учет военнообязанных имел существенный недостаток: человек формально состоял на учете, а реально ТЦК не знал, где его искать. Вроде бы десятки тысяч военнообязанных, а пополнить армию некем. Попробуй, вручи повестку, если человек не открывает тебе дверь", — сказал офицер.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
По словам Литвина, территориальный центр комплектования как учреждение работает круглосуточно – однако это не означает, что услуги предоставляются в таком же режиме. Как говорит офицер, что людей, которые захотят во время комендантского часа стать посетителями ТЦК, его сотрудники должны передать полиции как нарушителей.
Мобилизация в Украине - кто имеет право на бронь от мобилизации
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассматривает вопрос справедливого и рационального бронирования военнообязанных от мобилизации. Стране нужна работающая экономика и инфраструктура для поддержки военных, которые защищают страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.
Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин комментируя вступление в силу обновленной версии закона о мобилизации в Украине указывает, что это позволит государству знать сколько здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть в наличии, какие они имеют военно-учетные специальности, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Он подчеркнул, что это изменит подход к войне.
Другие новости:
- Кому светит бронь и отсрочка: в Раде раскрыли детали законопроекта о мобилизации
- Кто из украинцев имеет право на бронь от мобилизации с 1 апреля - список
- Бронь для цирков и штрафы вместо тюрьмы для уклонистов: к чему готовиться после "новой" мобилизации
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред