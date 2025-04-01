Будет ли Брянская область следующей: эксперт рассказал о расширении буферной зоны

Для начала нужно выяснить, сколько российских оккупантов находится на границе с Черниговской областью.

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Могут ли ВСУ пойти на Брянскую область / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

О чем говорит Жданов:

ВСУ могут пойти на Брянщину с вероятностью 50/50

В Брянской области может быть создана буферная зона

Украинские военные могут пойти в наступление на Брянскую область для создания буферной зоны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

В то же время наступление на Брянщину, которая граничит с Черниговской областью, с вероятностью 50/50. В первую очередь нужно понять, сколько российских войск находится в Брянской области.

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"Будет так, как решит наш Генштаб. Мы же приняли решение идти в Белгородскую область и создавать буферную зону на территории Белгородской области, а не ждать, когда россияне вторгнутся или начнут расширять два плацдарма, которые есть у противника на территории Харьковской области. В Курской области мы отходили-отходили, они нас выдавливали, а потом, когда мы нашли более-менее неплохой рубеж обороны, мы остановились на этом рубеже и начали укреплять свою оборону. Так что тут 50/50", - сказал Олег Жданов.

Наступление РФ - главные новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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