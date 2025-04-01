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Украине надо продержаться 1,5 года, все резко изменится: Жданов удивил прогнозом

Алёна Воронина
1 апреля 2025, 11:19
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Через полтора года произойдут важные изменения во власти США, тогда для Украины также может многое измениться.
Украине надо продержаться 1,5 года, все резко изменится: Жданов удивил прогнозом
Украине надо продержаться 1,5 года, все резко изменится, отмечает Жданов/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Основные тезисы Жданова:

  • Пока у Трампа в США вся полнота власти, помогать Украине он не будет
  • Все может измениться после промежуточных выборов в США, на которых могут выиграть демократы
  • Промежуточные выборы будут через 1,5 года, Украине надо продержаться это время

Даже если президент США Дональд Трамп увидит новое наступление страны-агрессора России на фронте в Украине и поймет, что Путин водит его за нос, он все равно не активизирует поставки Украине оружия.

Топать ногой в ответ на действия Путина Трамп тоже не будет - он очень размыто высказывается о поведении российского диктатора. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

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"Нет, поставок не будет. Пока у Трампа в США вся полнота власти, помогать он Украине не будет. Топать ногой в ответ на действия Путина Трамп тоже не будет. Было очень показательно, как витиевато он высказался, понимая, что Путин издевается над ним и затягивает сделку: мол, "я тоже бизнесмен, не хочу подписывать контракт, но хочу оставаться в игре". Создается впечатление, что в архивах КГБ есть папочка с надписью "Дональд Трамп", потому что по-другому такое подхалимство Трампа перед Путиным просто нечем объяснить", - отметил Жданов.

По словам эксперта, так будет до промежуточных выборов в США, которые состоятся через полтора года. Жданов убежден, что с такой внутренней политикой республиканцы 100% эти выборы проиграют, и Конгресс может снова перейти в руки демократов.

"Вот тогда демократы развернутся! Тогда Трампу импичмента не избежать. И тогда Конгресс может и деньги выделить на вооружение для Украины, и заставить открыть президентские программы, например, PDA", - сказал эксперт.

Однако для этого Украине нужно продержаться полтора года. По словам Жданова, у нас есть возможности продержаться столько.

"У нас есть возможности продержаться столько. Для этого сейчас мы должны окопаться и садиться в глухую оборону, прекратив любые попытки наступательных и контрнаступательных действий. Мы должны сесть в глухую оборону и считать снаряды - тогда продержимся", - подытожил Жданов.

Переговоры о режиме прекращения огня в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня. Путин игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня.

Также ранее сообщалось, что Украина назвала четыре "требования" России. Страна-оккупант РФ готовится к следующей фазе уничтожения государственности Украины. Кремль стремится ограничить украинскую армию, обороноспособность, военную помощь со стороны партнеров, а также заблокировать интеграцию Киева в НАТО. Риторика Москвы достигла уровня эскалации, который был перед началом полномасштабной войны, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, Трамп установил Путину "психологический дедлайн" по прекращению огня в Украине. Трамп в очередной раз заявил, что давно и хорошо знает Путина, и что уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

Также сообщалось, что Трампу предложили дату прекращения огня в Украине - в СМИ раскрыли "дедлайн". Президент Финляндии отметил, что Трамп становится все более нетерпеливым в отношении действий России.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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