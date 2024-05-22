Повестка через Резерв+: чего ждать украинцам после обновления данных - Лубинец

Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше. Поэтому, повестка не придет в приложение Резерв+, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.
При этом он отметил, что после обновления данных военнообязанный не станет "уклонистом". Кроме того:
- исчезает необходимость прохождения ВВК до отдельного решения ТЦК;
- сможет получить выписку из реестра "Оберіг" и информацию, которая имеется в органах государственной власти;
- не будет терять драгоценное время в очередях в ТЦК;
- избежит штрафов до 51 тысячи гривен;
- сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;
- будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице - вместо принудительной поездки в ТЦК.
Стоит также отметить, что стать на учет через приложение Резерв+ или получить бронирование - нельзя. Сейчас через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра "Оберіг".
Что такое "Резерв+"?
"Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).
В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу закон о совершенствовании мобилизации. Это повлекло некоторые изменения в процедуре пересечения границы.
В свою очередь, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин конкретно и четко объяснил, что ожидает "ограниченно годных" после вступления в силу нового закона.
Ранее также сообщалось, что Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных.
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