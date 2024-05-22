Повестка через Резерв+: чего ждать украинцам после обновления данных - Лубинец

Сейчас через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра "Оберіг", отмечает Дмитрий Лубинец.

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Обновление данных через приложение Резерв+ / коллаж: Главред, фото: Министерство обороны Украины, ua.depositphotos.com

Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше. Поэтому, повестка не придет в приложение Резерв+, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

При этом он отметил, что после обновления данных военнообязанный не станет "уклонистом". Кроме того:

исчезает необходимость прохождения ВВК до отдельного решения ТЦК;

сможет получить выписку из реестра "Оберіг" и информацию, которая имеется в органах государственной власти;

не будет терять драгоценное время в очередях в ТЦК;

избежит штрафов до 51 тысячи гривен;

сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;

будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице - вместо принудительной поездки в ТЦК.

Стоит также отметить, что стать на учет через приложение Резерв+ или получить бронирование - нельзя. Сейчас через приложение можно только обновить данные и получить выписку из реестра "Оберіг".

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Что такое "Резерв+"? "Резерв+" - это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого, в частности, можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что скоро в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК, а летом появится электронный военный билет. По словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу закон о совершенствовании мобилизации. Это повлекло некоторые изменения в процедуре пересечения границы.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин конкретно и четко объяснил, что ожидает "ограниченно годных" после вступления в силу нового закона.

Ранее также сообщалось, что Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных.

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