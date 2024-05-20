В Украине повестки начнут рассылать по почте: Кабмин определил, с какого числа

День явки по вызову определяется не ранее, чем через 14 дней с момента отправки повестки, указано в постановлении Кабмина.

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Военнообязанным будут присылать повестки по почте / Коллаж: Главред, фото: Украинская правда, Цензор.net

С середины июля военнообязанным начнут присылать повестки. Тогда пройдет 60 дней, которые предусмотрены на обновление военно-учетных данных. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

Согласно документу, резервисты и военнообязанные должны уточнить свои учетные данные в течение 60 дней. Обновить нужно адрес места жительства, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие персональные данные. Это можно сделать через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК по месту своего проживания.

Повестка о вызове в ТЦК с уведомлением о вручении могут прислать после завершения 60 дней, отведенных на уточнение учетных данных, то есть с 18 июля.

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"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства", - отметили в документе.

Повестка направляется адресату не позднее чем в течение следующего дня после подписания соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову определяется не ранее 14 дня со дня направления повестки.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном кабинете в течение 60 дней.

17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Кроме этого, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут отправлять, поскольку законодательство не предусматривает оповещения граждан через электронную повестку.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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