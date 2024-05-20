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Бумажный военный билет не понадобится: в Минобороны раскрыли новые функции Резерв+

Руслана Заклинская
20 мая 2024, 14:28
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Военнообязанные обновили данные в "Резерв+" более чем в 80 раз больше, чем в ЦПАУ, заявил Дмитрий Лозуткин.
Бумажный военный билет не понадобится: в Минобороны раскрыли новые функции Резерв+
У "Резерв+" уже летом будет электронный военный билет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, dev.ua

Полноценная версия приложения "Резерв+" будет доступна уже летом. Тогда же в приложении появится электронный военный билет. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Полноценная версия ("Резерв+", - ред.) будет в июне, где можно будет получить электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код также. Процесс идет, все моменты, связанные с неточностью решаются", - рассказал спикер.

Лазуткин также также пояснил, что электронный военный билет можно будет предъявлять правоохранителям в случае требования.

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"Учитывая то, что военно-учетные документы должны носить все военнообязанные начиная с 18 мая и обновить данные должны все в течение 60 дней за это время появится электронный документ в "Резерве+", который можно будет показать представителям полиции, ТЦК или пограничной службы в случае требования", - добавил он.

По словам представителя Минобороны, по состоянию на сегодня приложение "Резерв+" загрузили не менее 620 тысяч раз. Лазуткин отметил, что многие люди стоят в очередях из-за перегрузки системы в первый день работы.

"В "Резерв+" больше всего людей обновили, более чем в 80 раз больше, чем в ЦПАУ, а по ТЦК нет статистики окончательной, поскольку процесс продолжается... Сейчас технические моменты все исправлены. За рубежом также уже можно через "Резерв+" уточнить свои данные практически во всех странах мира", - подчеркнул Лазуткин.

Кто такой Дмитрий Лазуткин?

Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Приложение "Резерв+" - нововведение от Минобороны

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в течение 60 дней.

17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Кроме этого, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут отправлять, поскольку законодательство не предусматривает оповещения граждан через электронную повестку.

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мобилизация война в Украине Минобороны Украины ТЦК и СП
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