Бумажный военный билет не понадобится: в Минобороны раскрыли новые функции Резерв+

Полноценная версия приложения "Резерв+" будет доступна уже летом. Тогда же в приложении появится электронный военный билет. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
"Полноценная версия ("Резерв+", - ред.) будет в июне, где можно будет получить электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код также. Процесс идет, все моменты, связанные с неточностью решаются", - рассказал спикер.
Лазуткин также также пояснил, что электронный военный билет можно будет предъявлять правоохранителям в случае требования.
"Учитывая то, что военно-учетные документы должны носить все военнообязанные начиная с 18 мая и обновить данные должны все в течение 60 дней за это время появится электронный документ в "Резерве+", который можно будет показать представителям полиции, ТЦК или пограничной службы в случае требования", - добавил он.
По словам представителя Минобороны, по состоянию на сегодня приложение "Резерв+" загрузили не менее 620 тысяч раз. Лазуткин отметил, что многие люди стоят в очередях из-за перегрузки системы в первый день работы.
"В "Резерв+" больше всего людей обновили, более чем в 80 раз больше, чем в ЦПАУ, а по ТЦК нет статистики окончательной, поскольку процесс продолжается... Сейчас технические моменты все исправлены. За рубежом также уже можно через "Резерв+" уточнить свои данные практически во всех странах мира", - подчеркнул Лазуткин.
Кто такой Дмитрий Лазуткин?
Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Приложение "Резерв+" - нововведение от Минобороны
Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в течение 60 дней.
17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.
Кроме этого, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут отправлять, поскольку законодательство не предусматривает оповещения граждан через электронную повестку.
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