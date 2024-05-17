Как обновить данные в ТЦК: электронный кабинет и наказание для уклонистов

Для обновления данных военнообязанные могут воспользоваться рядом сервисов. Среди них – обращение непосредственно в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Кроме того, также должен заработать электронный кабинет военнообязанного. Это станет отдельным сервисом, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, ожидается, что новым сервисом воспользуется большинство военнообязанных.
- Что известно об электронном кабинете военнообязанного
- Какую информацию нужно обновить военнообязанному
- ТЦК и СП
- Когда необходимо обновить данных военнообязанным
- Смотрите видео - что будет, если не обновить данные в ТЦК:
- Что будет, если не обновить данные в ТЦК
Что известно об электронном кабинете военнообязанного
По ее словам, это будет отдельное приложение, доступное для загрузки на смартфонах в App Store и Google Play Market. Авторизация будет проходить через BankID.
Представитель Минобороны отметила, что новое приложение будет создано аналогично с другими государственными сервисами, такими как "Дія", "Мрія", "Армия+". Они будут иметь схожий интуитивный дизайн, чтобы гражданам было удобнее их использовать.
Какую информацию нужно обновить военнообязанному
В приложении можно будет обновить личные данные и увидеть, какая информация о вас есть в реестре "Оберіг". Для уточнения данных и, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным. Военнообязанный должен загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые поля:
- номер телефона;
- электронная почта;
- фактический адрес проживания.
ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
Когда необходимо обновить данных военнообязанным
Военнообязанные должны будут обновить свои данные онлайн через приложение находясь как в Украине, так и за границей.
Обновление должно состояться в течение 60 дней от вступления изменений в закон о мобилизации. Дата вступления в действие закона – 18 мая.
Смотрите видео - что будет, если не обновить данные в ТЦК:
Что будет, если не обновить данные в ТЦК
В этом случае военнообязанный подпадает под категорию уклоняющегося. В новом законе предусмотрены методы наказания, рассказал ТСН адвокат Николай Максимов. Могут быть применены штрафы, а также другие санкции по отношению к уклоняющимся лицам.
"Если человек не обновил персональные данные, то ТЦК обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска. Полицейские постараются найти этого человека", - добавил Максимов.
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