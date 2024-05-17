Как обновить данные в ТЦК: электронный кабинет и наказание для уклонистов

Как обновить данные ТЦК офлайн - все, что нужно знать о новом законе о мобилизации.

https://glavred.info/ukraine/kak-obnovit-dannye-v-tck-10565786.html Ссылка скопирована

Как обновить данные ТЦК онлайн закон о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Для обновления данных военнообязанные могут воспользоваться рядом сервисов. Среди них – обращение непосредственно в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Кроме того, также должен заработать электронный кабинет военнообязанного. Это станет отдельным сервисом, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, ожидается, что новым сервисом воспользуется большинство военнообязанных.

Что известно об электронном кабинете военнообязанного

По ее словам, это будет отдельное приложение, доступное для загрузки на смартфонах в App Store и Google Play Market. Авторизация будет проходить через BankID.

/ Минобороны

Представитель Минобороны отметила, что новое приложение будет создано аналогично с другими государственными сервисами, такими как "Дія", "Мрія", "Армия+". Они будут иметь схожий интуитивный дизайн, чтобы гражданам было удобнее их использовать.

Какую информацию нужно обновить военнообязанному

В приложении можно будет обновить личные данные и увидеть, какая информация о вас есть в реестре "Оберіг". Для уточнения данных и, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным. Военнообязанный должен загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые поля:

номер телефона;

электронная почта;

фактический адрес проживания.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Когда необходимо обновить данных военнообязанным

Военнообязанные должны будут обновить свои данные онлайн через приложение находясь как в Украине, так и за границей.

Обновление должно состояться в течение 60 дней от вступления изменений в закон о мобилизации. Дата вступления в действие закона – 18 мая.

Смотрите видео - что будет, если не обновить данные в ТЦК:

Что будет, если не обновить данные в ТЦК

В этом случае военнообязанный подпадает под категорию уклоняющегося. В новом законе предусмотрены методы наказания, рассказал ТСН адвокат Николай Максимов. Могут быть применены штрафы, а также другие санкции по отношению к уклоняющимся лицам.

"Если человек не обновил персональные данные, то ТЦК обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска. Полицейские постараются найти этого человека", - добавил Максимов.

/ фото: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред