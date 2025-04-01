Звезда украинского стендапа родила первенца - детали

Алла Волкова показала первое фото с младенцем.

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Алла Волкова родила - подробности про ребенка / коллаж: Главред, фото: t.me/srachvhati2

Кратко:

Алла Волкова впервые родила

На родах присутствовал отец ребенка

Известная украинская стендап-комик Алла Волкова в октябре 2024 года сообщила, что ждет ребенка. Беременность во время своего юмористического выступления она назвала в шутку "самой большой ошибкой, которую могла совершить реализованная популярная медийная стендап-комикесса в Украине".

Тем не менее Волкова была рада своему положению, и охотно делилась с фанатами подробностями. Конечно же, в юмористической форме. А сегодня Алла объявила, что впервые стала матерью.

видео дня

В своем Telegram-канале она опубликовала первое фото с дочерью. Девочку она назвала "шутницей", так как та появилась на свет 1 апреля - в День юмора. Имя младенца стендап-комик пока раскрывать не стала.

Алла Волкова родила - подробности про ребенка / t.me/srachvhati2

Зато рассказала, что с ней на родах присутствовал ее партнер и отец малышки - также комик Богдан Боярин. "Устал. Спасибо этом мужчине, который боится даже вида крови, что был со мной, помогал, держал за руку и говорил: "[Ударь - неценз.] меня, если нужно", - написала Алла Волкова и опубликовала видео с Боярином, который заснул в ее палате.

Богдан Боярин - партнер и отец ребенка Аллы Волковой / t.me/srachvhati2

Богдан Боярин - партнер и отец ребенка Аллы Волковой / t.me/srachvhati2

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Что такое стендап? Стендап-комедия или стендап (англ. stand-up comedy) - комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую со зрителями. Часто для стендапа организуются специальные комедийные клубы (англ. comedy club). Материал стендап-комиков, как правило, состоит из историй и шуток. Некоторые комики используют импровизацию, музыкальные инструменты (музыкальная комедия), чревовещание, фокусы и прочее, сообщает Википедия.

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