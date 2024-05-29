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Наступление РФ на Сумы: эксперт оценил, достаточно ли у оккупантов сил для атаки

Анна Ярославская
29 мая 2024, 08:45
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В Сумской области российские оккупанты собирались до некоторой степени повторить наступление на севере Харьковщины.
Сумская область, ВСУ
Силы обороны Украины готовы ко всем возможным сценариям развития событий / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот

Страна-агрессор Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока что сил хватает для проведения определенных действий в пограничье, но не для начала полноценного наступления на Сумы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, Силы обороны Украины готовы ко всем возможным сценариям развития событий.

"Накопление войск на том направлении продолжается. Соответственно, то, что я могу говорить по той информации, которой владею: войск этих будет достаточно для действий в пограничье. Для полноценного наступления на Сумы этих войск недостаточно", – сказал Коваленко в эфире телемарафона.

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В Сумской области российские оккупанты собирались до некоторой степени повторить наступление на севере Харьковщины.

Коваленко сказал, что замысел наступления на Харьковщине оккупанты с треском провалили, что заставило их "переиграть" все дальнейшие планы.

"Для повторения сценария на Харьковщине, который враг провалил, кстати... Их планы провалились. Они готовились очень быстро взять Волчанск, у них это не получилось и в целом это скорректировало все планы, в том числе, и по Сумщине", – сказал он.

При этом руководитель ЦПД предостерег от чрезмерного оптимизма и отметил, что в той или иной степени угроза для Сумской области сохраняется.

"Враг может попытаться действовать в приграничные Сумщины, здесь не стоит, я думаю, не говорить об этом. Это один из их вариантов развития событий. Но Силы обороны готовы ко всем сценариям", – заверил Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко

Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Наступление РФ на Сумщину - прогнозы

Российские оккупанты накапливают свои силы на границе с Черниговской и Сумской областями. Об этом заявил и.о. заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко. По его словам, ежедневно россияне обстреливают пограничные из артиллерии, бьют "шахедами" и наносят авиаудары.

Российские оккупанты продолжают попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп, а также обстреливают районы вдоль всей границы Сумской и Черниговской областей.

Издание Reuters писало о том, что РФ может готовиться к крупному наступлению уже в ближайшие недели.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что у оккупантов пока недостаточно сил, чтобы воплотить в жизнь все их планы и еще и начать наступление на Сумскую область.

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