Оккупанты могут начать 2-й этап наступления: генерал сказал, какой регион под угрозой

Оккупанты стягивают ресурсы к границе с Сумской областью, там сохраняется угроза наступления. Но пока что у захватчиков недостаточно сил.

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Оккупанты могут начать 2-й этап наступательных действий, считает Романенко / коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ

Российские захватчики стягивают ресурсы к границе с Сумской областью. На Сумском направлении остается угроза наступления российских войск.

Об этом сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, пишет "Обозреватель". В то же время он отметил, что у оккупантов пока недостаточно сил, чтобы воплотить в жизнь все их планы и еще и начать наступление на Сумскую область.

"Остается угроза развертывания боевых действий на Сумском направлении. Но чтобы достичь результатов и на восточном фронте, захватить Донецкую и Луганскую области в административных границах и одновременно вести боевые действия на Харьковском и, возможно, на Сумском направлении - на всё это пока не хватает сил и средств", - отметил Романенко. видео дня

Но, по словам военного эксперта, страна-агрессор Россия очень серьезно занимается своими ресурсами и резервами. В РФ планируют призвать на срочную службу 150 тысяч человек, и для этого будут применять различные способы.

"В целом в этом году они планируют дополнительно набрать 300-400 тысяч. Плюс они восстанавливают старую бронетехнику, а также выпускают по 30 современных танков Т-90 в месяц. И такую возможность они имеют на ближайшие несколько лет", - добавил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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РФ в ночь на 18 мая атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта. Вражеские дроны, которые захватчики запускали ночью, пришлось сбивать в пределах пяти областей нашего государства.

Также ранее сообщалось, что в ISW раскрыли коварный план наступления Путина. Путин заявил, что российские наступательные действия на харьковском направлении направлены на создание "буферной зоны" для защиты границ России.

Напомним, в ISW отметили, что запрет США бить по территории страны-агрессора России западным оружием серьезно подрывает обороноспособность Украины, в частности ее способность защищаться от наступательных операций российских оккупантов на севере Харьковской области.

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