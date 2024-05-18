Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

Войска РФ свободно собираются перед наступлениями, а авиация бьет ракетами и бомбами, потому что Украина не может бить по территории РФ западным оружием.

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Запрет США бить западным оружием по РФ подрывает обороноспособность Украины/ коллаж: Главред, фото: Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Запрет Соединенных Штатов Америки бить по территории страны-агрессора России западным оружием серьезно подрывает обороноспособность Украины, в частности ее способность защищаться от наступательных операций российских оккупантов на севере Харьковской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Согласно выводам аналитиков, из-за ограничений США и других западных стран на удары Украиной по военным объектам на территории РФ западным оружием Россия имеет в своих приграничных районах укрытия, откуда российская авиация может безопасно для себя бить по украинским позициям и населенным пунктам ракетами и планирующими бомбами.

Кроме этого, российские силы и техника также могут свободно собираться в российских приграничных районах перед вступлением в бой.

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Аналитики ISW напомнили, что представители Соединенных Штатов вновь подтвердили, что США не одобряют использование предоставленного ими американского оружия для ударов Украины по военным целям на территории РФ.

В частности, об этом запрете снова напомнила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая. Она отметила, что администрация Байдена не изменила своей позиции в этом вопросе и продолжает считать, что такое оружие должно использоваться только для освобождения оккупированных территорий.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Запрет США бить ее оружием по территории РФ - что известно

Известно, что США не позволяют Украине бить своим оружием по территории страны-агрессора РФ.

Ранее сообщалось, что в США прокомментировали удары ВСУ по России - Блинкен сделал неоднозначную ремарку. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США будут предоставлять Украине всё необходимое оружие для ее победы в войне с агрессором, но к ударам по РФ "не поощряют".

Также сообщалось, что Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США. Если США согласятся на такие изменения, то это будет указывать, что произошли серьезные изменения в политике администрации американского президента. Запрос Украины, который она сделала на прошлой неделе, еще рассматривается.

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