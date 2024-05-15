В США прокомментировали удары ВСУ по РФ: Блинкен сделал неоднозначную ремарку

США будут предоставлять Украине все необходимое оружие для ее победы в войне с агрессором, но к ударам по РФ "не поощряют", сообщил на пресс-конференции в Киеве, 15 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я хочу очень четко отметить одну вещь, которая вообще-то является и так понятной: США преданы делу, чтобы обеспечить Украине победу. Но мы не поощряем и не способствуем ударам Украины по России", - ответил Блинкен на вопрос, позволят ли Соединенные Штаты ВСУ наносить удары по России американским оружием.
При этом Блинкен подчеркнул, что Украина сама решает, как ей вести войну.
"Но в конце концов Украина сама решает, как вести войну. Потому что это оборонительная война. Она защищает суверенитет, территориальную целостность и свободу своей страны. Поэтому мы предоставляем такое вооружение, которое нужно для победы", - подытожил госсекретарь США.
Наступление России и помощь Запада – главное
10 мая Россия прорвала границу Харьковщины и начала активно продвигаться по "серой зоне". Из-за нехватки боеприпасов и солдат и для сохранения личного состава ВСУ были вынуждены отступать на лучшие позиции в Харьковской области.
Аналитики соглашаются, что нынешнее продвижение врага вызвано дефицитом у Вооруженных Сил Украины снарядов и недостаточной помощью со стороны Запада.
Тем не менее США сообщили о еще одном пакете военной помощи в размере 2 млрд долларов. В то же время, Британия позволила бить своими дальнобойными ракетами по территории России.
Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.
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